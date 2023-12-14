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SON DAKİKAİsrail: ABD ile anlaşmazlıklar mevcut, Gazze'de ateşkes olmayacak

Hamas lideri Haniye: Savaştan sonra Hamas’sız bir Gazze olacağını söyleyenler hayal kuruyor

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Hamas lideri İsmail Haniye, savaşın ardından Hamas’sız bir Gazze olacağını söyleyenlerin hayal kurduğunu belirtti.
Hamas lideri Haniye: Savaştan sonra Hamas’sız bir Gazze olacağını söyleyenler hayal kuruyor

Hamas lideri İsmail Haniye, savaşın ardından Hamas’sız bir Gazze olacağını söyleyenlerin hayal kurduğunu belirtti.

Reuters’ın aktardığına göre bir televizyon yayınında konuşan Haniye “İsrail saldırganlığını sonlandırabilecek ve Filistin’i hem Batı Şeria’da hem de Gazze’de güçlendirecek her türlü fikri tartışmaya açığız” diye konuştu.

Bu sosyal medya platformu X üzerinden bir video yayımlayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası baskıların Hamas’a karşı verdikleri savaşı durdurmayacağını söylemişti.

Netanyahu “Sahadaki birliklerin komutanlarına da söyledim, sonuna kadar gideceğiz. Zafere ve Hamas’ın yok edilmesine kadar devam edeceğiz” demişti.

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