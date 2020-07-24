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Harmancı: “Baybars’a yönelik cinsiyetçi ve ötekileştirici ithamları kınıyorum”

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Harmancı: “Baybars’a yönelik cinsiyetçi ve ötekileştirici ithamları kınıyorum”
Harmancı: “Baybars’a yönelik cinsiyetçi ve ötekileştirici ithamları kınıyorum”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a yönelik cinsiyetçi ve ötekileştirici ithamları kınadığını ifade ederek Baybars’a destek belirtti.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen canlı yayında İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a yönelik cinsiyetçi yaklaşımlarda bulunulması üzerine LTB Başkanı Harmancı, kişinin makamının bir önemi olmadığını kadını hiçe sayabilen konuşmaların kınanması gerektiğine dikkat çekti.

İki ortağın biri, diğerine cinsiyetçi şekilde yaklaşarak kadını hiçe sayabilen konuşmalar gerçekleştirmesini doğru bulmadığını ifade eden Harmancı, “Ben hiçbir iktidarın hiçbir çalışma arkadaşımızdan veya hiçbir yoldaşımızın kişilik haklarından büyük olmadığına inanmak isterim” dedi.

Hükümet içerisindeki karışıklığa işaret eden Harmancı, “hedefi belli bir erken seçim hükümeti” ifadelerini kullanarak “mevcut durumdan erken zamanda çıkılması” gerektiğini savundu.

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