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Harmancı: Hamitköy-Dumlupınar kısmi kanalizasyon ihalesi resmen imzalandı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Hamitköy-Dumlupınar kısmi kanalizasyon ihalesinin resmen imzalandığını duyurdu.
Harmancı: Hamitköy-Dumlupınar kısmi kanalizasyon ihalesi resmen imzalandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Hamitköy-Dumlupınar kısmi kanalizasyon ihalesinin resmen imzalandığını duyurdu.

“Bayram sonrası kaldığımız yerden devam ediyoruz” ifadelerini kullanan Harmancı’nın paylaşımı şöyle:

“7 yıldır her türlü engeli aşarak başardığımız Hamitköy-Dumlupınar kısmi kanalizasyon ihalesi resmen imzalandı. Avrupa Komisyonu, UNDP ve ihaleyi kazanan firma Çeltikçioğlu ile bugün belediyemizde imza töreni düzenledik. Mayıs ayından itibaren Lefkoşa’nın bir çok noktasında altyapı ve üstyapı faaliyetlerinin yoğunluğunu hep birlikte yaşayacağız.”

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