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Hasipoğlu'ndan ABD'ye eleştiri

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Hasipoğlu'ndan ABD'ye eleştiri
Hasipoğlu'ndan ABD'ye eleştiri

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “ Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yok sayarak, tüm adayı ateşe atarcasına Güney Kıbrıs’ı Ortadoğu’daki emelleri için kullanacağı bir askeri üs haline getirmesini, Rumlarla bir stratejik ortaklık içine girmesinin kabul edilemez bir tutum olduğunu belirtti ve kınadı.

Hasipoğlu, “ Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Amerika ve Rumların emellerine set çekecek güçte olduklarını bu yöndeki gereken kararların mutlaka alınacağını ” vurguladı.


Oğuzhan Hasipoğlu şöyle devam etti:

“ Amerika Birleşik Devletleri ne yazık ki yanlış dış politikanın kurbanı oluyor. Önce Yunanistan’ı Türkiye karşısında silahlandıran, üslerle donatan Amerika şimdi de Güney Kıbrıs’ı bir silah deposu, helikopterlerin , özel birliklerin , deniz kuvvetlerinin konuşlanacağı üs haline getiriyor.
ABD ne yazık ki, bir yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yok sayarak, tüm adayı ateşe atarcasına Güney Kıbrıs’ı Ortadoğu’daki emelleri için kullanacağı bir askeri üs haline getiriyor diğer yandan da Rumlarla vize muafiyeti sağlamayı, ekonomilerini geliştirmeyi, teknolojik atılım yapmalarına katkıda bulunmayı vaat ediyor, onlarla stratejik ortaklık içine giriyor anlaşma imzalıyor.
Bu bizler için kabul edilmez bir tutumdur ve  iyiniyetle, samimiyetle ABD’yi kınıyor en kısa zamanda yanlıştan dönmeye davet ediyoruz.
Unutulmamalıdır ki, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ABD ve Rumların emellerine set çekecek güçtedir ve eğer ABD geri adım atmazsa bu yöndeki gereken kararlar mutlaka alınacaktır.
Amerika artık bir karar versin; eğer samimi bir şekilde Kıbrıs’ta çözüm istiyorsa Türk tarafını da dikkate almalıdırlar; yok artık KKTC ile Rumlar arasında Rum uzlaşmazlığı nedeniyle bir anlaşma olamayacağını idrak ediyorlarsa KKTC’yi resmen tanımalı bizimle ayrı ilişkiler geliştirmelidirler.
ABD, Türkiye ve KKTC’ye karşı politika geliştirerek bölgedeki ekonomik kaynaklar ve ticari güvenlik denkleminde bizleri yok sayarak bir yere varamaz

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