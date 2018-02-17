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Hatırlamakta fayda var

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Hatırlamakta fayda var
Hatırlamakta fayda var

Yeni Çalışma Bakanı Zeki Çeler işçi güvenliğini hiçe sayan inşaatları durdururken, Eski bakan Ersan Saner'in bundan tam 390 gün önce hiç utanmadan, sıkılmadan sarf ettiği o skandal sözleri bugün hatırlamakta fayda var.

"Bakan Saner, katıldığı bir televizyon programında çalışma yaşamı ve iş güvenliği ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Saner, özellikle inşaat sektöründe riskli çalışma ortamlarının bulunduğunu belirterek, genel bir denetleme yapılacak olması halinde ülkedeki tüm inşaatların yarın itibari ile durdurulması gerektiğini söyledi.

“Biz KKTC’de iş sağlığı ve güvenliğinde hangi noktada olacağımıza bakarsak ve ülke genelinde ciddi bir denetim yaparsak ülkedeki tüm inşaatları yarın itibari ile durdurmamız gerekiyor. Ülkemiz genelinde, örneğin beş bin adet inşaat varsa biz dört bin dokuz yüz doksan dokuzunu durdurmak zorundayız. "

Dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner 
24 Ocak 2017

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