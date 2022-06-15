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Hava kirliliği Yeni Delhi'de yaşam süresini 10 yıla kadar kısalttı

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Chicago Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliğinin yaşam süresini 10 yıla kadar kısalttığını gösterdi.
Hava kirliliği Yeni Delhi'de yaşam süresini 10 yıla kadar kısalttı

NDTV’nin haberine göre, ABD’de Chicago Üniversitesi Enerji Enstitüsü tarafından hazırlanan Hava Kalitesi Yaşam Endeksi’ne göre, Hindistan’da hava kirliliği tehlikeli seviyelere yükseldi.

Hava kirliliğinin insanların yaşam kalitelerine etkisinin incelendiği çalışma, dünyanın en kirli yerinin ülkenin doğusunda uzanan Hint-Ganj Ovası olduğunu ortaya koydu.

Havadaki kirlilik seviyesi bu şekilde devam ederse Pencap eyaletinden Batı Bengal’e uzanan ve yarım milyardan fazla insanın yaşadığı bölgede ortalama yaşam süresinin 7,6 yıla kadar kısalabileceği kaydedildi.

2013’ten beri, dünyadaki kirlilik artışının yaklaşık yüzde 44’ü Hindistan’da meydana geldi.

COVID-19 tedbirlerine rağmen, Hindistan’da hava kirliliği 2020 yılından itibaren yükselmeye devam etti. 2020 yılında, hava kirliliğinin ortalama yaşam süresine etkisi dünya genelinde 2,2 yıl iken, bu oran Hindistan’da 5 yıla kadar çıktı.

Bu duruma başlıca artan araç trafiği ve kömürle çalışan elektrik santrallerinin yol açtığı kaydedildi.

Hindistan’da son 20 yılda elektrik santrallerinin sayısı 3 ila 4 kat arttı.

Öte yandan, 2013’ten bu yana, dünyadaki kirlilik artışının yaklaşık yüzde 44’ü Hindistan’da meydana geldi.

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