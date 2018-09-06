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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği eyleme devam edecek

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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği eyleme devam etme kararı aldı. Hükümet ile yapılan görüşmeden sonuçalınamadı.
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği eyleme devam edecek

Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın, arpa fiyatının 1.10 TL olmasını öneren Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ne sunduğu paket öneri kabul görmedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem devam ederken, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, sonuçsuz kalan görüşme sonrasında eylemcilerin tepkileriyle bakanlıktan ayrıldı.

Eylemciler iş araçlarıyla bölgedeki yolu kapadı. Polis önlemleri de devam ediyor. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, hükümetin önerilerini eyleme katılan üyeleri ile paylaştı, üyelerden olumsuz tepki gelince eyleme devam edileceği açıklandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, TAK’a yaptığı açıklamada, birlik yetkililerine, arpa fiyatının Eylül’de 1.5 TL, her ay 10 kuruş artışla Ocak 2018’de arpanın gerçek fiyatından satılması; Küçükbaş hayvan başı 60 kg, Kasım, Aralık ve Ocak için 30’ar kg arpa desteği, ek olarak arpa alımı için faiz destekli kredi, Geçmiş 15 günlük süt bedellerinin yeni tarife üzerinden ödenmesi, yem fiyatlarının denetlenmesi önerilerinde bulunduklarını belirtti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, arpa fiyatlarıyla ilgili olarak hayvancının arpa fiyatlardaki artıştan dolayı 10 milyon TL zarara uğradığını, kendilerinin arpa fiyatının 80 Kuruş’tan 1.10 TL’ye çekilmesini, 3- 4 ay sonra tekrardan değerlendirilmesini önerdiğini söyledi.

Yem fiyatlarının denetlenip aşağıya çekilmesi önerisini gerçekçi bulmadıklarını kaydeden Naimoğulları, yem konusunda yaklaşımlarının, bir kilo sütle bir buçuk kilo yem alınabilmesi olduğunu, şu anda bir kilo sütle bir kilo yem alınamayacağını ifade etti. Naimoğulları, “Ortaya konan rakam gerçekçi rakam değil, bu rakamlar hayvancıyı tatmin etmez” dedi.

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