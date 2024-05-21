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Hayvancılar, Başbakanlığın demir parmaklıklarını ve araç giriş kapısını yıktı

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Eylemde arbede yaşandı ve bazı eylemciler gözetim altına alındı.
Hayvancılar, Başbakanlığın demir parmaklıklarını ve araç giriş kapısını yıktı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, sürdürdüğü eylemde, Başbakanlığın demir bahçe parmaklıklarını ve araç giriş kapısını traktörle yıktı.

Eylemde arbede yaşandı ve bazı eylemciler gözetim altına alındı.

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