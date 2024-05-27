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Hayvancılar ile sendikalar Başbakanlık önünde eylem yapacak

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KTAMS, Kamu-İş ve KTÖS Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin “hükümetin et ithalatı ve çiğ sütle, canlı hayvan fiyatını belirleme politikası nedeniyle girdi maliyetlerindeki yükseliş” gerekçesiyle başlattığı eyleme Başbakanlık önünde destek ve
Hayvancılar ile sendikalar Başbakanlık önünde eylem yapacak

KTAMS, Kamu-İş ve KTÖS Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin “hükümetin et ithalatı ve çiğ sütle, canlı hayvan fiyatını belirleme politikası nedeniyle girdi maliyetlerindeki yükseliş” gerekçesiyle başlattığı eyleme Başbakanlık önünde destek verecek.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, “hükümetin et ithalatı ve çiğ sütle, canlı hayvan fiyatını belirleme politikası nedeniyle girdi maliyetlerindeki yükseliş” gerekçesiyle başlattığı eylemini sürdürüyor.

Yapılan istişarelerde uzlaşı sağlanamamasının ardından hayvan üreticileri ile bazı sendikalar bugün saat 11.00’de Başbakanlık önünde eylem yapacağını duyurdu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ise eyleme destek amacıyla bugün tam gün greve gidiyor.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, bugün genel greve gideceklerini, 09.30’da sendikada toplanıp, kortej oluşturarak Başbakanlığa yürüyeceklerini duyurdu.

Kamu İşçileri Sendikası da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eyleminin, “Sadece üreticilerin mücadelesi değil, ülkede üretimden ve emekten yana olan herkesin mücadelede olduğunu” belirterek, halkı bu eyleme destek vermeye çağırdı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) da, bugünkü genel greve lokal grevlerle destek vereceğini açıkladı.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, Lefkoşa Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Gelibolu İlkokulu ve Fazıl Plümer Anaokulu’nda 11.20 ile 12.40 arası grevde olacaklarını kaydetti.

Maviş, grevde olmayan okullardaki öğretmenlerin okul sonrası gün boyu devam edecek eyleme katılım göstereceğini kaydetti.

Eşit Hak ve Adalet Sendikası Başkanı Salih Erşangil ise, et ithal edilmesi kararını yanlış bulduklarını ve gösterilen tepkiyi desteklediklerini belirtti.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği de, grev ve eyleme destek kararı aldığını açıkladı. Eyleme bazı siyasi partiler de destek vereceğini açıkladı.

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