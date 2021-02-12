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Hazaver’in Pandemiyi Konu Alan “Yolun Sonunda” Klibi Yayında

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 Kıbrıslı Türk rap sanatçısı Hazaver’in Covid-19 pandemisiyle ilgili yaptığı yeni şarkısı “Yolun Sonunda” klibiyle birlikte tüm dijital platformlarda yayına girdi.
Hazaver’in Pandemiyi Konu Alan “Yolun Sonunda” Klibi Yayında

 Kıbrıslı Türk rap sanatçısı Hazaver’in Covid-19 pandemisiyle ilgili yaptığı yeni şarkısı “Yolun Sonunda” klibiyle birlikte tüm dijital platformlarda yayına girdi.

Koronavirüs salgınıyla ilgili önemli noktaların altının çizildiği şarkının klibi Hazaver tarafından çekildi. Söz, müzik, altyapı ve tüm düzenleme işlemlerinin yine Hazaver tarafından yapıldı.

Şarkının klibi Hazaver’in resmi YouTube kanalından izlenebiliyor.

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