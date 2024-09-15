  • BIST 9685.49
  • Altın 2813.908
  • Dolar 33.8863
  • Euro 37.5669
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAKadınların gönüllülük esasıyla RMMO’ya alınması tartışılıyor

HAZİN BİR ŞARKININ HİKÂYESİ ( Mehveş Hanım)

» »
HAZİN BİR ŞARKININ HİKÂYESİ ( Mehveş Hanım)
HAZİN BİR ŞARKININ HİKÂYESİ ( Mehveş Hanım)

“Kaçsam bırakıp, senden uzak yollara gitsem Kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem”
Dışarıda her şeyi önüne katıp savuran şiddetli lodos, uzaklarda çalınan bir şarkıyı,  uçuşan nağmeleriyle kulaklarıma taşırken ruhumu da şimdi çok uzaklarda kalmış bir  şehre, çok gerilerde kalmış hatıralara götürüyor. Yaşanan zaman, kalan zamandan daha azsa anılar hayallerden daha fazla oluyor nedense. Uzun zamandır duymadığım bu şarkıyla müziğin nelere kadir olduğunu, bir melodinin insanı nasıl uçsuz bucaksız âlemlere götürebileceğini bir kez daha anladım ve bize bu duyguları yaşatan bestekârlara, söz yazarlarına bir kez daha saygı duydum. 
Usulü semai, makamı nihavent olan bu güzel eserin sahibi, belki de çoğumuzun adını bile duymadığı Mehveş Hanımdır.  Şarkı, muhteşem ezgisi ve nihavendin batılı tüm özelliklerini taşımasıyla ayrıca saz sanatçılarının da gönlünde ve icraatlarında her zaman yer bulmuştur.
 Soyadı Dolay olan Mehveş hanım aslında öğretmen olan bir bestekârdır. İzmir’de doğup, orada yaşamıştır. Doğduğu zaman annesi tarafından teyzesi Mehveş hanıma verilen sanatçı, annesini teyze, teyzesini de anne olarak bilerek büyümüştür.
Büyüdüğünde işin aslını öğrendiyse de, teyzesi Mehveş hanıma olan sevgisi hiç eksilmemiştir.
“ Gönlüm o kadar aşkınla yanmış ki ezelden. Bir lahza unutmak seni bak gelmiyor elden. Ne olurdu ölüm zehrini içseydim elinden”  diye devam eden şarkı, çok uzun yıllar önce yapılmış olmasına rağmen özellikle sanat müziği sevenler tarafından her zaman sevilerek dinlenen ve müzik dünyasındaki yerini koruyan bir eser olmuştur.
Bazı araştırmacılara göre söz yazarının belli olmadığı, bazılarınca da sözün de müziğin de Mehveş hanıma ait olduğu söylenmektedir.
Mehveş hanım, yirmili yaşlarında yaptığı bu besteyi İstanbul’a götürüp “Columbia Plâk Şirketi” nde kayıt ettirdikten sonra beste ilk kez Deniz Kızı Eftelya hanım tarafından plâğa okunmuştu.  Mehveş Hanımın plâkta adı yoktu. Onun yerine, ermeni erkek bir bestecinin adı vardı. Bunun nedeni de o yıllarda bir kadının müzik eğitimi
almasının,  eserini kendi adıyla kaydettirmesinin, plâğa okumasının hoş karşılanan şeyler olmamasıydı. Takma isim kullanması da bu yüzdendi ( Mehveş, onu büyüten teyzesinin adıydı ve onu kullanıyordu)
Günümüzde de beğeniyle dinlenen böyle güzel bir bestenin yaratıcısı olan Mehveş Hanım’ın tek bir bestesinin olması, o zamanki muhafazakâr düşüncenin eseri olsa gerek ki, olağanüstü kabiliyetine rağmen sanatını tek bir eserle noktalamak zorunda
kalmıştır. Kim bilir daha nice bestelerini dinleyenlerine miras bırakacaktı ama olmadı.

Belki de su yüzüne çıkmamış, ziyan olmuş başka eserleri de vardır da biz ancak onu, bilinen tek bestesiyle tanıyoruz.
Söylentilere göre bu muhteşem eserinden sonra Mehveş Hanım kayıplara karışmış ve ondan en ufak bir haber bile alınmamıştır. Onun ortadan kaybolmasına  “kaçış” diyenler de var. Tam da şarkıda dile getirdiği bir çeşit kaçış!.. Kimden ve neden kaçış?..
Doğruluğu, yanlışlığı başkasının mahremiyetine burnunu sokan meraklıların dedikodularından öteye geçmeyen; sanatın ne olduğunu bilmeyen, sanatçı yaratıcılığının ve hayal gücünün farkında olmayan sığ düşüncelilerin ortaya attığı söylentiler olsa gerek bunlar.  Esasen bir şiirin, bir şarkının sözlerini ille de onu yaratana mal etmek ve yorumlarda bulunmak cehaletten başka bir şeyle açıklanamaz.
 Şaheser diye nitelenen bu güzel eseri bizlere armağan eden Mehveş Hanım 1976 yılında bir huzur evinde vefat etmiştir. O belki hayatında tek bir beste yapmıştı ama NE BESTE!.. Yıllarca birçok kıymetli sanatçı tarafından yorumlanan, ruhlara işleyen bir beste!..  Gerçek adı bile bilinmeyen bu muhterem hanımefendiyi hatırlamak ve
hatırlatmak bana huzur verirken onu,  rahmet ve minnetle anıyor ruhu şad olsun diyorum.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülke Genelinde Trafik Denetimlerinde 349 Sürücü Rapor Edildi15 Eylül 2024 Pazar 16:18
  • Girne'de Kumarhane Hırsızlığı: Bankamatik Kartı Çalındı15 Eylül 2024 Pazar 16:16
  • Yeniboğaziçi'nde Vahim Zarar, Ciddi Darp ve Kanunsuz Bıçak Taşımak Suçlarından Olay15 Eylül 2024 Pazar 16:14
  • Lefkoşa’da Şiddet Olayı: Genç Kadın Darp Edildi ve Zorla Alıkonuldu15 Eylül 2024 Pazar 16:13
  • Şüpheli Ölüm: Nihat İlkan Hayatını Kaybetti15 Eylül 2024 Pazar 16:11
  • Öğretmenler eylem yapıyor14 Eylül 2024 Cumartesi 21:52
  • TDP Hükümeti istfaya çağırdı14 Eylül 2024 Cumartesi 21:50
  • Okulların açılışı ertelendi!14 Eylül 2024 Cumartesi 21:43
  • Serdar Denktaş: Siyasette Kutuplaşma Oy Devşirme Aracı Olmamalı14 Eylül 2024 Cumartesi 14:07
  • Arar, her bir otel ülkenin gelişimine önemli katkısı olan turizmin birer neferi14 Eylül 2024 Cumartesi 13:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti