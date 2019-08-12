Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de giderek artan "enerji gerilimi ve bunun nasıl aşılacağı" işle ilgili bir soruya, "Türkiye'nin ve KKTC'nin içinde olmadığı hiçbir kararın ve çözümün yaşama şansı olmadığını söylüyoruz. Bizim hiçbir oldu bittiye müsaade etmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım" yanıtını verdi.

Akar, Kıbrıs Sorunu'nun çözümüyle ilgili olarak, önce Atina'da sonra da Ankara'da Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasında yapılan toplantılara atıfla, "Biz bu toplantıların devamından yanayız. Dolayısıyla Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki, Kıbrıs'taki bütün konularımızı karşılıklı konuşmak ve görüşmek suretiyle görüşmekten yanayız" diye konuştu.

Rusya'dan satın alınan S-400 füze savunma sistemiyle ilgili olarak ikinci bataryanın Ağustos ya da Eylül ayında teslim edilebileceğini ve "tam harekat yeteneği" için planladıkları tarihin ise Nisan 2020 olduğunu kaydeden Akar, Patriot füzelerinin satın alınması konusunda da ABD'yle görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Akar, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana TSK'dan ihraç edilenlerin sayısını 17 bin 499 olarak açıkladı, 6 bin 353 personelle ilgili işlemlerin de devam ettiğini söyledi.