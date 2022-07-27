  • BIST 2.542,59
  • Altın 991.638
  • Dolar 17.8885
  • Euro 18.1696
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKalp Sağlığını Çok İyi Destekler!

Hindistan’da yıldırım düşmesi sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi

» »
Hindistan’ın Bihar eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan’da yıldırım düşmesi sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan’ın Bihar eyaletinde son 24 saatte eyaletin 8 bölgesinde düşen yıldırımlar 20 kişinin ölümüne yol açtı.

BBC’nin haberine göre, son 24 saatte eyaletin 8 bölgesinde düşen yıldırımlar 20 kişinin ölümüne yol açtı.

Bihar eyaleti Başbakanı Nitish Kumar, yaptığı açıklamada, vatandaşların afet yönetim merkezinin uyarılarına uymasını istedi.

Kumar, yıldırım nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına 400 bin rupi (5 bin ABD doları) tazminat ödeneceğini aktardı.

Times of India gazetesine göre, eyalet yetkililerinin geçen hafta yaptığı toplantıda, okullar, hastaneler de dahil olmak üzere tüm kamu binalarına paratoner kurulması konuşulmuştu.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde, haziran 2021'de yıldırım isabet etmesi sonucu 27 kişi ölmüştü.

Ülkede, 2019'da da yaklaşık 2 bin 900 kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kosova’daki Şivan Köprüsü’nde geleneksel atlama yarışı yapıldı25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:11
  • İran'da yaşanan sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti23 Temmuz 2022 Cumartesi 13:01
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: İstila altındaki toprakları geri almadan barış yok23 Temmuz 2022 Cumartesi 13:01
  • Borrell, AB’nin federasyon zeminine bağlılığını yineledi23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:42
  • ABD, Ukrayna'ya uzun menzilli füze vermeyecek23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:41
  • Tarihi anlaşma dünya gündeminde23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:39
  • BM: Filistin-İsrail iki devletli çözüm çabalarından vazgeçmeyeceğiz20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:32
  • Atina yakınlarındaki orman yangınında çok sayıda ev zarar gördü20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:34
  • Putin, Rus tahılındaki kısıtlama kalkarsa 50 milyon ton ihracat yapacaklarını bildirdi20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:30
  • Estonya'da yeni hükümet kuruldu19 Temmuz 2022 Salı 13:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti