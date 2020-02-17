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Hint ordusunda kadın subaylar artık eşit haklara sahip olacak, komutanlık da yapabilecek

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Hindistan'da Yüksek Mahkeme, merkezi hükümetin itirazlarını reddederek, kadınların orduda komuta mevkilerine gelebileceklerine ve erkek subaylarla eşit özlük haklara sahip olmaları gerektiğine karar verdi.
Hint ordusunda kadın subaylar artık eşit haklara sahip olacak, komutanlık da yapabilecek

Buna karşılık mahkemenin kararı kadınların muharip görevlere getirilmemesi yönündeki kuralı değiştirmiyor.

Bugünkü karar kadın subayların terfi, rütbe, sosyal haklar ve emeklilik bakımından erkek meslektaşlarıyla tamamen eşit kurallara tabi olacağı anlamına geliyor.

1992 yılından bu yana kadınlara subaylık yolunu açan Hint ordusu, buna karşılık kadınlara kalıcı kadro vermek yerine sadece kontratla geçici görev verme yoluna gidiyor, bu nedenle kadınlar erkek meslektaşlarıyla aynı haklara sahip olamıyor ve komuta kademelerine getirilemiyorlardı.

Bunun tek istisnası ordunun hukuk ve eğitim alanlarındaki kadın subaylardı.

Hükümet kadınların "fiziksel yetersizlikleri" ve "egemen toplumsal değer yargıları" nedeniyle komuta görevleri alamayacağını savunuyordu.

Mahkeme kararında "Merkezi hükümetin kadınların fizyolojik yetersizlikleri ve toplumsal değerleri gerekçe göstererek kadınlara fırsat eşitliğini reddettiği görüşleri rahatsız edicidir ve kabul edilemez" denildi.

'Açık ayrımcılık'

Hükümetin itirazi başvurusunda "Ordunun er ve subay kadroları ağırlıkla kırsal kesimden gelen ve egemen toplumsal değer yargılarını taşıyan erkeklerden oluşuyor ve zihnen kadınların komutanlığını kabul etmeye hazır değil" denilmişti.

Fakat mahkeme bu gerekçeyi reddederek "eşitlik hakkı akılcılık temelinde bir haktır" dedi.

Davada kadın subayları temsil eden avukat Aishwarya Bhati, kararı "dönüm noktası" diye niteledi ve "Açık ayrımcılık vardı, hata düzeltilmiş oldu" diye konuştu.

Davacı kadın subaylardan Yarbay Poonam da BBC'ye "Hindistan anayasası eşitliğe dayanır. Kadınların haklarının reddi anayasanın ruhuna aykırıydı. Şimdi ordunun bütün tüzük ve yönetmeliklerini kadın ve erkeklerin eşitliği ilkesi üzerinde yeniden düzenlemesi gerekiyor" dedi.

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