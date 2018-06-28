Hirsofu’ydu, Hacı Sofu Körfezi oldu

KKTC’de birçok köy, sokak ve meydan isimlerinin değiştirilmesine bu kez körfez isimleri de eklendi. Kıbrıs’ın bilindik tarihinden beri ismi Lefke’de bulunan Hirsofu olan körfezin isminin ‘Hacı Sofu ‘ olarak değiştirildiği öğrenildi.

KKTC’de birçok köy, sokak ve meydan isimlerinin değiştirilmesine bu kez körfez isimleri de eklendi. Kıbrıs’ın bilindik tarihinden beri ismi Lefke’de bulunan Hirsofu olan körfezin isminin ‘Hacı Sofu ‘ olarak değiştirildiği öğrenildi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasının (KTÖS) Gazeteciler Birliği lokalinde düzenlediği basın toplantısında sorulan bir soru üzerine açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, körfezin adının Hacı Sofu olarak değiştirildiğini dile getirdi.

Şener Elcil yaptığı açıklamada, KKTC Eğitimi bilindiği gibi Türkiye Eğitiminin etkisi altında bırakılmaya çalışılıyor. Bunun en iyi örneğini Hala Sultan İlahiyat Fakültesinde görülüyor. Okula başlayan öğrenciler başka mezun olan öğrenciler başkadır. Ders yılı ortasında değişen eğitim sistemi nedeniyle bu işin takibini yapmak çok zor hale geldi. Çocuklarımız öncelikle kendi ülkelerinin ova, dağ ve tarihi yerlerinin isimlerini bilmesi yerine, Türkiye’nin nehir, dağ ve ovalarını öğreniyor. Birçok yerin isimleri değiştirilirken, körfezlerin bile sanırım belli bir amaç nedeniyle isimleri değiştiriliyor dedi.

Şener Elcil açıklamasına devamla, sistemli olarak yapılan bu işler sonrasında Hirsofu körfezinin ismi değiştirilerek Hacı Sofu yapıldı. Bu dünyanın hiçbir ülkesinde yapılmayan bir şeydir. Ama bu Kıbrıs’ta yapılıyor ifadesinde bulundu.