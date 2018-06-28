  • BIST 96.253
  • Altın 185,266
  • Dolar 4,5954
  • Euro 5,3251
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKATrafik suçlarına uygulanan cezalara yüzde 500’e varan zam öngörülüyor

Hirsofu’ydu, Hacı Sofu Körfezi oldu

» »
KKTC’de birçok köy, sokak ve meydan isimlerinin değiştirilmesine bu kez körfez isimleri de eklendi. Kıbrıs’ın bilindik tarihinden beri ismi Lefke’de bulunan Hirsofu olan körfezin isminin ‘Hacı Sofu ‘ olarak değiştirildiği öğrenildi.
Hirsofu’ydu, Hacı Sofu Körfezi oldu

KKTC’de birçok köy, sokak ve meydan isimlerinin değiştirilmesine bu kez körfez isimleri de eklendi. Kıbrıs’ın bilindik tarihinden beri ismi Lefke’de bulunan Hirsofu olan körfezin isminin ‘Hacı Sofu ‘ olarak değiştirildiği öğrenildi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasının (KTÖS) Gazeteciler Birliği lokalinde düzenlediği basın toplantısında sorulan bir soru üzerine açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, körfezin adının Hacı Sofu olarak değiştirildiğini dile getirdi.

Şener Elcil yaptığı açıklamada, KKTC Eğitimi bilindiği gibi Türkiye Eğitiminin etkisi altında bırakılmaya çalışılıyor. Bunun en iyi örneğini Hala Sultan İlahiyat Fakültesinde görülüyor. Okula başlayan öğrenciler başka mezun olan öğrenciler başkadır. Ders yılı ortasında değişen eğitim sistemi nedeniyle bu işin takibini yapmak çok zor hale geldi. Çocuklarımız öncelikle kendi ülkelerinin ova, dağ ve tarihi yerlerinin isimlerini bilmesi yerine,  Türkiye’nin nehir, dağ ve ovalarını öğreniyor. Birçok yerin isimleri değiştirilirken, körfezlerin bile sanırım belli bir amaç nedeniyle isimleri değiştiriliyor dedi.

hrisofu_korfezi.pngŞener Elcil açıklamasına devamla, sistemli olarak yapılan bu işler sonrasında Hirsofu körfezinin ismi değiştirilerek Hacı Sofu yapıldı. Bu dünyanın hiçbir ülkesinde yapılmayan bir şeydir. Ama bu Kıbrıs’ta yapılıyor ifadesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Avrupa Günü Konserleri Kıbrıs Oda Orkestrası konseriyle devam ediyor11 Mayıs 2018 Cuma 10:58
  • Lefke’de düzenek patlatan 55 yaşındaki adama yasal işlem10 Mayıs 2018 Perşembe 15:58
  • Trafikte farkındalık yaratmak amacıyla Lefke’de yürüyüş düzenlendi09 Mayıs 2018 Çarşamba 12:50
  • 9. Lefke Ceviz Festivali 3 Haziran Pazar günü09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:26
  • Lefke'de ceviz festivali düzenleniyor09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:09
  • Lefke sanayi bölgesini dolu vurdu07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:36
  • Atakan: “Hedef Lefke’yi kolay ve güvenli ulaşılabilir ilçe yapmak”04 Mayıs 2018 Cuma 19:30
  • Birce Atalay, LAÜ’ye geliyor27 Nisan 2018 Cuma 11:27
  • ‘Bir fidan da sen dik’ etkinliğinin ilki Lefke’de yapıldı18 Nisan 2018 Çarşamba 16:10
  • Aleyhlerine konuştu diye 2 kişi dövdüler17 Nisan 2018 Salı 15:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti