Hizbullah davalarının avukatı: “Hizbullah bitmedi. Halen faal. Dahası kamu kurumlarına yerleştirildi”

AKP listelerinden 14 Mayıs’ta yapılan milletvekili seçimlerinde HÜDA PAR’ın dört milletvekili Meclis’e girdi. HÜDA-PAR’ın AKP’yi desteklemesi Hizbullah tartışmalarını gündeme getirdi. 2000’li yıllarda Hizbullah davalarını takip eden avukat Yaşar Altürk, o dönemde görülen duruşmaları anlattı.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; ilk aldığı dava dosyanın bir arkadaşının oğlunun Hizbullah öldürülmesine ilişkin dosya olduğunu aktaran Av. Altürk, davalarda çok sayıda müştekinin avukatı olmasıyla örgütü yakından takip eden isimlerden.

‘Örgüt kendi üyelerini de infaz etti’

Altürk, “Biliyorsunuz Hizbullah iki gruptur. İlimciler ve menzilciler. İlimciler Hizbullah’ın silahlı kanadıdır. Menzilciler ise tebliğci kanattır. 90’larda işlenen cinayetlerde ilimciler Menzilcileri de öldürdü. Onlardan bayağı kaçan Menzilciler avukat bulamıyordu. Ben sosyal demokrat bir insanım. Duruşmalara girerken onların avukatlığını yapmamı istediler. Ben de kabul ettim” dedi.

‘Eşler bile birbirlerini ihbar etti’

Altürk sözlerine, “Bu dosyalarda çok vahim şeyler gördüm” diyen avukat Altürk sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadın kocasını ihbar ediyor, adam karısını ihbar ediyor. Aile, dayanışma, toplumun adetleri denilen şeyler bu dosyalarda yoktu. Suudi Arabistan’ın İslam öncesi halinin belki daha ilkel halini bu örgüt o bölgede yaşattı” diyerek devam etti

Cinayet videoları duruşmalarda izletildi

Yargılamalarda her şeyin net bir şekilde ortaya konulduğunu aktaran Altürk, “Hizbullah şeffaf bir örgüttür. Neden mi şeffaf diyorum. Hizbullah yaptıkları tüm işleri, işledikleri tüm cinayetleri kayıt ltına alıyordu. Bu görüntüleri Beykoz’da bulunan örgütün lideri Hüseyin Velioğlu’na gönderiyordu. Sadece bu da değildi Velioğlu’na gönderilen. Örgüt mensupları bir özgeçmiş metni hazırlar bunları da merkeze gönderirlerdi. Beykoz’da düzenlenen operasyonda tüm belgeler ele geçirildi. Bu belgeler mahkemelere getirildi. Kimsenin bize iftira atıyorlar deme şansları yok çünkü tüm belgeler kayıtlar dava dosyalarında var. Ayrıca biz Hizbullah’ın cinayet videolarını duruşmalarda izledik. Hatta sorguladıkları kişileri de videoya alıyordu. Biz bunları da duruşma salonunda izledik. Korkunçtu. Hâkimler de dâhil zaman zaman sırtımızı döndük, zaman zaman ben dışarı çıktım bu görüntüleri izlerken.”

Hizbullah sanıkları hakkında tahliye kararları verilmesine değinen Altürk, “Yargıtay’ın içini boşalttılar. Bu kişileri tahliye ettiler. Mahkemelerde askeri üyelerin olması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından adil yargılama hakkının ihlali olarak değerlendirilmişti. Ben militarist biri değilim. Ancak Devlet Güvenlik Mahkemesindeki askeri üyeler hukukçuydular. Ayrıca şimdiki hakimden çok daha hukuka ve usule bağlı kişiydiler. Bugünlerde onları mumla arıyoruz. Hukuk, usül hepsi talan edildi. AİHM kararlarının ardından tüm sanıklar tahliye edildi. Şimdi yeniden yargılama yapılıyor. Ancak dosyaya gelen giden sanık yok. Kimileri Hizbullah’ın bittiğini sanıyor. Hizbullah hiç bitmedi. Halen faal. Hatta kamu kurumlarına yerleştirilmiş vaziyetteler” ifadelerini kullandı.

Eyüp Gümüş’ün talimatı ile avukatı darp etti

Avukat Yaşar Altürk, duruşmalar sırasında, örgütün tepe yöneticilerinden Eyüp Gümüş’ün azmettirmesiyle bir başka sanık tarafından darp edildi. Bu kişi, duruşmada hâkimleri ve Altürk’ü tehdit etti; kamu görevlisine hakaret suçundan mahkûm edildi. Bilindiği gibi Gümüş, Beykoz’da bulunan örgüt evine yapılan baskında sağ yakalanmıştı. Gümüş 2011 yılında tahliye edildi.

Kaynak: halktv.com.tr