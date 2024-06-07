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Holguin, BM Genel Sekreteri Guterres’i bilgilendirdi

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Holguin’in BM Genel Sekreteri Guterres’e sunacağı rapor ışığında, Holguin’in raporda sergileyeceği objektifliğe ilişkin büyük bir tedirginliğe sahip olduğunun görüldüğü belirtildi.
Holguin, BM Genel Sekreteri Guterres’i bilgilendirdi

Rum tarafının, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in BM Genel Sekreteri Guterres’e sunacağı rapor ışığında, Holguin’in raporda sergileyeceği objektifliğe ilişkin büyük bir tedirginliğe sahip olduğunun görüldüğü belirtildi.

Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde bu durumun süreçteki tarafların objektifliği nasıl değerlendirebileceği konusunda soru işaretleri ve sorular gündeme getirdiğini de yazdı.

Haberde Rum hükümetinin Holguin’in geçen günlerde Kathimerini gazetesine yaptığı açıklamada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “sürecin kilidini neyin açabileceğini bildiğine” dair ifadesine bugüne kadar yanıt vermemesine de yer verildi.

Holguin’in açıklamalarının herhangi bir içeriğe sahip olmaması halinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in iç cephede izlenimler yaratılmasına sebep olduğu ve kendisine yönelik asılsız iddialarda bulunduğu gerekçesiyle Holguin’i kınaması gerektiğini yazan gazete, Holguin’in yaptığı bu ciddi açıklamayla esasında Rum kesiminin müzakerelerin yeniden başlama sürecini engellediğini vurguladığını belirtti.

Holguin’in BM Genel Sekreterine yönelik raporunun kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmayacağına dair bilgiler bulunmadığını da yazan gazete, bunun BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’taki BM Barış Gücü ve iyi niyet misyonuyla ilgili bir sonraki raporuna ise ekleneceğini ifade etti.

Hükümetin açıklaması

Rum Hükümeti Sözcü Yardımcısı Yannis Andoniyu ise dün sabah RİK’in sabah kuşağında yaptığı açıklamada Rum tarafının isteğinin müzakerelerin yeniden başlaması için önkoşullar yaratılması olduğunu söyledi.

Bunun mümkün olmaması halinde, o zaman Holguin’in hakikati objektif bir şekilde yansıtması gerektiğini dile getiren Andoniyu, Holguin’in Rum kesiminin müzakerelere hazır olduğunu, Kıbrıs Türk tarafının ise egemen eşitlikle ilgili talebin benimsenmesi için şart ortaya koyduğuna işaret etmesi gerektiğini iddia etti.

Müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin göstergelerin olumlu olmadığını da kaydeden Andoniyu, ancak hükümetin çıkmazın aşılması çabasını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Holguin, Guterres ve Yerapetridis’le görüştü

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıs sorunundaki tüm paydaşlarla gerçekleştirdiği temasların sonuçları konusunda dün akşam New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i bilgilendirdiğini de kaydeden gazete, Holguin’in New York’ta bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’le görüştüğünü de belirtti.

Haravgi gazetesi ise haberinde Guterres’in dün akşam BM genel merkezinde Holguin ve Yerapetridis’le ayrı ayrı görüşmelerde bulunduğunu yazdı.

Gazeteye göre Hristodulidis dün yaptığı açıklamada Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetridis’in Guterres’le görüşmesinde, müzakerelerin yeniden başlaması için perspektif olup olmadığının araştırılması için bir görüşme başlatılması gerektiğini iletmesinin beklendiğini ifade etti.

Gazeteye göre Hristodulidis Atina ile Güney Kıbrıs’ın eşgüdüm içinde olduğunu ve yapılacak görüşme temelinde atılacak bir sonraki adımlara karar verileceğini ekledi.

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