Hrant Dink öldürülüşünün 17. yılında anılıyor

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, öldürülüşünün 17. yılında, "23,5 Hafıza Mekanı" olarak da bilinen, gazetenin İstanbul Şişli'deki eski binası olan Pangaltı Sebat Apartmanı önünde de her yıl olduğu gibi yapılacak bir törenle anılacak.

Şişli'deki anma töreni saat 15.00’te başlayacak.

Hrant’ın Arkadaşları tarafından yapılan çağrıda, Dink cinayetinin faili Ogün Samast’ın cezaevinden tahliye edilmesine tepki gösterilerek şunlar ifade edildi:

“Hrant Dink cinayetinin tetikçisi 17 yıl önce Hrant Dink’i vurduğunda 17 yaşındaydı. Bugün serbestçe aramızda dolaşıyor. O gün vur diyenler hâlâ görevlerinin başında. Yargılama adıyla utanç verici bir müsamere sergilendi. Hrant Dink Cinayeti bu memleketin tarihinde koca bir leke olarak duruyor.”

19 Ocak 2007 günü Ogün Samast tarafından gazetesinin önünde öldürülen Dink, her yıl aynı gün eski gazete binası önünde anılıyor.

Anma etkinliklerinin bir parçası olarak da binanın cephesine iki gece boyunca Hrant Dink'in silüeti yansıtılıyor. Bu yılki yanıstmayı sanatçı Hale Tenger tasarladı. Bu yansıtma 20 Ocak sabahına kadar binada olacak.

Samast’ın tahliyesi

Dink cinayetinin faili Samast, Kasım 2023’te Bolu F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.

24 Ocak 2007’de tutuklanan Ogün Samast, suç işlediği sırada 18 yaşının altında olduğu için çocuk mahkemesinde yargılandı ve cezası düşürüldü.

Temmuz 2011'de çıkan kararda Samast, "tasarlayarak adam öldürmek" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 22 yıl 10 hapis cezası aldı.

2019 yılında örgüt üyeliği suçlamasıyla açılan dosyası, 2020 yılında diğer kamu görevlilerinin de yargılandığı ana dava ile birleşti.

2020 yılında aralarında Samast'ın da bulunduğu 9 kişi hakkında örgüt üyeliğinden ceza verildi ancak Yargıtay, zaman aşımı sebebiyle örgüt üyeliği cezasının düşmesine karar verdi.

Böylece Ogün Samast örgüt üyeliğinden değil, sadece Hrant Dink cinayetinden ceza aldı.

Dink, Samast'ın tahliyesini "Bir kez daha adaletsizliği yüzümüze çarpıp, yasın en ağır günlerine geri yolladılar bizi" ifadeleriyle değerlendirdi.

Samast, "FETÖ'nün üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlamasıyla Aralık ayında tekrar hakim karşısına çıktı.

Aralarında Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu 11 sanıkla birlikte yargılanan Samast'ın avukatının savunma için ek süre talebi mahkeme tarafından kabul edildi. Samast'ın bugün katıldığı duruşma, bu davanın beşinci duruşması.

Cinayetten 16 yıl 10 ay sonra 15 Kasım'da tahliye edilen Samast hakkında yeni bir iddianame düzenlenmişti.

Bu iddianamenin ardından "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Bu dosya, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki 11 sanıklı davayla birleştirilmişti.

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Samast, ikamet adresi olarak Düzköy'deki bir adresi söyledi.

İşsiz olduğunu belirten Samast, herhangi bir gelirinin olmadığını ifade etti.

Mahkeme de Samast'ın süre talebini kabul ederek "Duruşmadan ayrılabilirsin" dedi.

Adliyeden eşi ile birlikte çıkan Ogün Samast, gazetecilerin sorularına yanıt vermedi.

Samast, adliye çıkışındaki siyah camlı otomobile binerek binadan ayrıldı.

Hrant Dink kimdir?

KAYNAK,GETTY IMAGES

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink 15 Eylül 1954'te Malatya'da doğdu.

1961'de İstanbul'a taşınmaları ardından anne ve babası boşandı.

Aile bölününce, Hrant Dink ve iki kardeşi Gedikpaşa’daki Ermeni yetimhanesine yerleştirildi.

Lise yıllarında sol siyasetle ilgilenen Dink, daha sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Zooloji eğitimi aldı.

Bir süre sonra yetimhanede birlikte büyüdükleri Rakel ile evlendi.

Hrant Dink bu dönemde bir yandan kardeşleriyle birlikte yayınevi ve kırtasiye işini sürdürürken, bir yandan da eşi Rakel’le birlikte, kendileri gibi Anadolu’dan gelen kimsesiz ve yoksul çocukların kaldığı Tuzla Ermeni Çocuk Kampı’nı yönetti.

Bazı cemaat gazetelerinde kitap eleştirileriyle başlayan yazı hayatı, basında çıkan haberlere gönderdiği düzeltmelerle duyulmaya başladı.

Dink bu yıllarda Patrikhane'ye "Ermeni toplumu çok kapalı yaşıyor, kendimizi iyi anlatırsak önyargılar kırılır" diyerek, bu amaçla Türkçe bir gazete çıkarmayı önerdi.

5 Nisan 1996 tarihinde ilk sayısı yayınlanan Agos gazetesi'nin kuruculuğunu, yayın yönetmenliğini ve başyazarlığını üstlendi.

Yakın arkadaşı ve Venedik Foscari Üniversitesi Ermeni Dili ve Edebiyatı Kürsüsü Başkanı Boğos Levon Zekiyan Zekiyan, BBC Türkçe Servisi'ne yaptığı değerlendirmede, Hrant Dink'in Türkiye'deki Ermeni cemaati için çok önemli bir isim olduğuna dikkat çekti:

Zekiyan, "Hrant Dink, Ermeni cemaatini gettosundan çıkaran bir akıma ön ayak oldu ve Agos, ileri gelen Türk aydınlarının da buluştuğu bir yer oldu" diye konuştu.

Hrant Dink'in sadece Ermeni cemaatinde değil, Türkiye'deki entelektüel ortamın gelişmesinde de önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Zekiyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye en büyük zenginliği olan çok kültürlülüğünü yeterince değerlendiremedi. Hrant Dink öyle bir anda devreye girdi ki, gerek uluslararası düzeyde, gerekse bunun bir yankısı olarak Türkiye'de bunun bilincine varılmaya başlandığı bir dönemde, Türkiye topraklarının bu zenginliğini açığa çıkarmakta öncü oldu."

"Sanırım bu Türkiye için de bir hizmet olmuştur. Umarım Türkiye halkı bir gün bunu takdir edecektir."