Hükümet üyelerinin bir birinden haberi yok

Hükumet milletvekili Sn. Atun eğitimle ilgili yasa önerisi veriyor. Eğitim Bakanı, haberim de, ihtiyaç da yok diyor.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman açıklama yaptı...

İşte açıklama;

1. Hükumet milletvekili Sn. Atun eğitimle ilgili yasa önerisi veriyor. Eğitim Bakanı, haberim de, ihtiyaç da yok diyor.

2. Tarım Bakanı Sn. Çavuşoğlu, "Ben Sn. Arıklı'nın ne üretirsek Türkiye'ye satabileceğiz sözleri gibi iddialı açıklamalar yapmıyorum", "Sn. Arıklı ekonomi bakanıdır ama galiba başbakan yardımcısı olarak konuşuyor" diyerek, Arıklı'yı "sahasına dönmeye" çağırıyor.

3. İçişleri Bakanı, Turizm Bakanı'nın haberi olmadan tüzükte "inanç turizmi"ni düzenliyor.

4. Üst Komite okullar Nisan'da eğitime başlayabilir diyor, Eğitim Bakanlığı'nın bundan haberi olmuyor.

5. Ekonomi Bakanı Sn. Arıklı, Turizm Bakanlığı'na bağlı Anıtlar Yüksek Kurulu'na ayar veriyor...

Kimin ne dediği, ne yaptığı belli değil! Evlere şenlik bir "hükumet"!!! Yönetsin diye bekleyenler ölü gözünden yaş bekliyor!!!