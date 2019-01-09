Hyundai 'yürüyen araba' tasarladı

Hyundai'nin CES 2019 etkinliğinde tanıttığı yeni aracı 'Elevate', tekerlek tasarımıyla dikkat çekti. Daha çok doğal afetlerde kullanılmak üzere tasarlanan araç, yüksek manevra kapasitesine sahip ve tekerlekleriyle 'yürüyebiliyor'.

Hyundai'nin CES 2019 etkinliğinde tanıttığı yeni aracı 'Elevate', tekerlek tasarımıyla dikkat çekti. Daha çok doğal afetlerde kullanılmak üzere tasarlanan araç, yüksek manevra kapasitesine sahip ve tekerlekleriyle 'yürüyebiliyor'.Hyundai, CES 2019 kapsamında dikkatleri üzerine çekecek çok önemli bir hamle yaptı. Özel bir konseptini ilk kez gösteren şirket, ayakları yere basan otomobiliyle geliyor.

Ancak bu otomobilin yapılış amacı diğerlerinden oldukça farklı. Daha çok sel, kasırga gibi doğal afetlerde hayat kurtarması beklenen Hyundai Elevate, yüksek yerlere kolayca tırmanabiliyor ve çukurlara girebiliyor.

Henüz konsept formda olan Hyundai Elevate, elektrikli otomobillerle robot teknolojilerinin harmanlanması sonucu ortaya çıkan bir ürün.

Robotik bacaklar sağa sola ve ileri geri geniş-serbest açılarla hareket ederken mevcut tekerlekler de normal yol koşullarında tipik elektrikli otomobil kullanım olanağı sağlıyor.

Yine bu bacaklar, birbirinden bağımsız olarak hareket ederken gövde içerisindekiler de mevcut bu değişik hareketlerden etkilenmeden stabil bir konumda yol almış oluyor.

TEKERLEKLERİ 360 DERECE DÖNEBİLİYOR

Yaşanması muhtemel doğal felaketler sonrasında insanların yardımına yetişmesi amacıyla da geliştirilen yürüyen otomobil Hyundai Elevate, gerektiği yerde zıplayabiliyor ve ayaklar yardımıyla gidilmesi gereken bölgeye tırmanabiliyor.

Ayrıca yetkililer tarafınca belirtilen bilgilere göre, söz konusu yürüyen aracın tekerleklerinin 360 derece de dönebildiği de özellikle belirtildi.

Bu durum ise, söz konusu aracın her türlü arazide rahatlıkla ve hiçbir engele takılmadan ilerlemesine yardımcı oluyor.

Söz konucu aracın ise ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.