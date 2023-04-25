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‘Hz. İsa’ya kavuşmak için’ aç kalıp ölenlerin sayısı yükseldi

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Kenya'nın Malindi kasabasında "aç kalarak Hz. İsa'ya kavuşmaları vadedilen" ve ölüm orucunda hayatını kaybeden kişi sayısının 90'a çıktığı bildirildi.
‘Hz. İsa’ya kavuşmak için’ aç kalıp ölenlerin sayısı yükseldi

Kenya İçişleri Kabine Sekreteri Kithure Kindiki, yaptığı açıklamada, Malindi’deki Good News International Kilisesi yakınındaki Shakahola Ormanı’nda bulunan ceset sayısının 90’a ulaştığını belirtti.

Araştırmalar sonucu 17 kişinin daha cesedine ulaştıklarını dile getiren Kindiki, cansız bedenlerin çoğunun toplu mezardan çıkarıldığını, olaya ilişkin 3 kişinin daha gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Kindiki, bu vahşetin faillerinin en ağır şekilde cezalandırılacağını, tüm kilise, cami, tapınak ve sinagoglar için daha sıkı düzenlemeler gerektiğini ifade etmişti.

Öte yandan Kenya Kızılhaçı tarafından yapılan açıklamada, 112 kişinin kayıp olduğu belirtilmişti.

TARİKAT LİDERİ GÖZALTINA ALINDI

The Star gazetesinin haberine göre, Malindi kasabasında müritlerini “aç kalarak Hz. İsa’ya kavuşacakları” vaadiyle kandırarak ölümlerine sebep olan tarikatın lideri, Good News International Kilisesi papazı Paul Mackenzie Nthenge, polisin Hz. İsa’yla buluşmaya giden en az 1000 kişinin cesedini bulacağını iddia etmişti.

Nthenge’nın, kilisesindeki insanlara aç kalarak Hz. İsa’ya kavuşmayı vadettiği belirtilmişti. Polis, 15 Nisan’da açlıktan öldüğünden şüphelenilen 4 kişinin cesedinin bulunmasının ardından Nthenge’yi gözaltına almıştı.

Cesetlerin bulunduğu ormanlık alan tamamen kapatılırken bölge “suç mahalli” olarak ilan edilmişti.

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