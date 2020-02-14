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İBB Adalar’daki at ve faytonları satın almaya başladı

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İBB Adalar’daki at ve faytonları satın almaya başladı
İBB Adalar’daki at ve faytonları satın almaya başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar’da faytonların kaldırılmasına yönelik kararın ardından at ve faytonları satın almaya başladı.

DHA’nın haberine göre at ve fayton sahipleri belgeleri İBB tarafından oluşturulan heyete teslim ediyor. Satın alma işlemi getirilen belgeler karşılığında yapılıyor.

İBB, tescilli faytonlara plaka başına 300 bin TL, her at içinse 4 bin TL ödeyecek. Fayton plakaları ve atlar için yaklaşık 90 milyon TL ödenecek.

Adalar'da ruam hastalığı sebebiyle çok sayıda atın itlaf edilmesi ve faytonların durdurulması kararı sonrası, İBB'nin tescilli fayton plakalarını ve atları satın alması kararlaştırılmıştı.

Adalar'da ulaşım hizmeti UKOME tarafından belirlenecek sayıdaki elektrikli araçlarla yapılacak.

DHA Adalar’a götürülecek elektrikli araçlarla ilgili çalışmaların sürdüğünü aktarıyor.

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