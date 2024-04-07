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Ibiza’da artan kiralar yüzünden adalılar arabalarda yaşıyor

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İspanya’nın parti adası olarak bilinen Ibiza’da kiraların yükselmesi yüzünden kimi ada sakinleri arabalarında yaşıyor.
Ibiza’da artan kiralar yüzünden adalılar arabalarda yaşıyor

BBC’den Guy Hedgecoe’ya konuşan ada sakinlerinden César Nebrera, üç yıldır arabasında yaşadığını anlatırken, “Evinde ayakta durabilmek, rahatça yemek pişirmek, bir çekmeceyi açıp çorabını alabilmek gibi hayatını konforlu hale getiren şeyleri özlüyorum” diyor.

Nebrera, şef olarak çalışıyor ancak artan kiralar yüzünden bir apartman dairesinde yaşayamıyor.

Ibiza; Minorka, Mallorca ve Formentera'nın yanı sıra İspanya’nın Balear Adaları olarak bilinen ada grubunda yer alan adalardan biri.

César Nebrera yalnız değil, adanın polis gücünü temsil eden IGC adlı kurum, dört çalışanından üçünün adadaki araçlarında kaldığını belirtti.

Başka adalılar ise çadırlarda ya da paylaşımlı konaklama yerlerinde kalıyor.

Ev sahipleri daha çok para kazanabildikleri için evlerini adalılara kiraya vermek yerine turistlere kısa süreli vermeyi tercih ediyor.

“Gecekondu mahalleleri oluşuyor”

Ada’nın kiracılarını temsil eden bir organizasyonun sözcüsü olan Daniel Granda, “Birçok kişi acınası koşullarda yaşıyor, Ada’nın etrafında gecekondu mahallelerinin oluşmaya başladığını gördük” diyor.

Yüksek faizler ve koronavirüsün ardından şiddetlenen hayat pahalılığı birçok İspanyol’un ev alabilmesinin önündeki en büyük engel; bu yüzden kiralık evlere artan talep kiraların yükselmesine neden oluyor.

İspanya’nın genelinde kiralar yıllık olarak yüzde 12 artarken bu oran Ibiza’da yüzde 18’e çıktı.

Ibiza’nın görece küçük yüzölçümüne rağmen bir turizm merkezi olarak konumlanması kimi yerlerde kiraların yüzde 40-50 artmasına yol açtı.

Bir süpermarkette kasiyer olarak çalışan Isabel María Pérez, bir odanın 700-1.000 euro arasında değiştiğini, evlerin ise 1.500 euroya kadar çıkabildiğini söylüyor.

Sevgilisi ile ailesinin evinde yaşayan Pérez, ailesinin kiralar yüzünden memleketleri olan Castilla La Mancha’ya dönmeyi düşündüğünü aktarıyor.

Ancak Pérez İspanya’nın kalanında iş bulmanın zor olduğunu vurguluyor.

Ibiza’da işsizlik oranı yüzde 5, ancak bu oran başkent Madrid’de

160 bin kişinin yaşadığı adaya geçen yıl dört milyon turist geldi, bu yeni bir rekor. Adanın ekonomisinin yüzde 84’ü turizme bağlı.

Ancak Ibiza’nın muhafazakar yerel yönetimi, federal hükümetin aldığı kararı uygulamayu düşünmüyor; kiralara tavan fiyat uygulaması gündemde yok.

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