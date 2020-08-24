  • BIST 1.116
  • Altın 461,233
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6936
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAPilli:1977 test 10 pozitif vaka

İçişleri Bakanlığı'ndan SMS ile Giresun'da tehlike uyarısı

»
İçişleri Bakanlığı, afet bölgesi Giresun’da vatandaşları SMS yoluyla uyardı.
İçişleri Bakanlığı'ndan SMS ile Giresun'da tehlike uyarısı

İçişleri Bakanlığı, afet bölgesi Giresun’da vatandaşları SMS yoluyla uyardı.

Bölgede bulunan vatandaşların cep telefonlarına GSM operatörleri tarafından gönderilen mesajda can ve mal emniyeti bakımından dikkatli olmaları istendi.

İçişleri Bakanlığı mesajında, “Değerli Giresunlu Hemşehrilerimiz; Yoğun yağış, sel ve heyelanlardan etkilenen ilçelerimizde özellikle beton yolların altlarında boşalmalar olabileceği değerlendirildiğinden, can ve mal emniyeti açısından dikkatli olmanızı rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

sms.jpg

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini, selde kaybolan 2'si jandarma personeli, 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti. 

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fatih Portakal’ın Fox TV’den istifa ettiği iddia edildi24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:37
  • Türkiye’de Kabine bugün toplanacak24 Ağustos 2020 Pazartesi 08:57
  • Kolombiya bandıralı gemide 60 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi24 Ağustos 2020 Pazartesi 08:33
  • Kalın: “Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın iddia ettiği alanlarda çalışmalar devam edecek”24 Ağustos 2020 Pazartesi 08:22
  • Yol verme kavgasına kadına saldıran adam dayak yedi23 Ağustos 2020 Pazar 19:23
  • Adana Kozan'da orman yangını23 Ağustos 2020 Pazar 17:22
  • Erdoğan: Uçak gemisi yapmalıyız23 Ağustos 2020 Pazar 17:10
  • Türkiye genelinde narkotik uygulaması'nda: 642 kişi yakalandı23 Ağustos 2020 Pazar 16:20
  • Trafikte yol verme kavgasında tokat attığı kadın sürücü eski tekvandocu çıktı23 Ağustos 2020 Pazar 16:07
  • Erdoğan: Uçak Gemisi Yapmak İçin Sektör Öncülerine Çağrıda Bulundu!23 Ağustos 2020 Pazar 16:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti