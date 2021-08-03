İklim değişikliği: Bu yaza damga vuran orman yangıları, sıcak hava dalgaları ve sel felaketleri

İklim bilimcileri, küresel ısınmanın, bu yaz dünyanın birçok bölgesinde baş gösteren sıcak hava dalgaları, sel ve orman yangınları gibi doğal afetlere neden olduğunu vurguladı.

Haziran ayının sonunda, batı Kanada, sıcak havayı hapseden yüksek basınçların neden olduğu bir "ısı kubbesi" etkisinin altında kaldı. 30 Haziran'da Lytton kasabasında 49.6 dereceye ulaşan sıcaklık rekoru kırıldı. ABD'nin Washington ve Oregon eyaletleri de aynı sıcak hava dalgasından etkilendi. Aşırı sıcak havalar ve çıkan yangınlar nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Kanada’da da 2021 içerisinde 4 bin 891 yangın çıktı. Ülkenin önceki 10 yıllık ortalaması 3 bin 753'tü. Yangınlarda 2 bin 758 hektar arazi yandı. Önceki 10 yılda ortalama 1736 hektar arazi yangınlarda hasar gördü.

Dünyanın dört bir yanındaki çeşitli araştırma enstitülerinden uzmanları bir araya getiren World Weather Attribution'daki uzmanlara göre, bu olağanüstü sıcak hava dalgasının oluşması, insanların neden olduğu küresel ısınma sorunu olmadan "neredeyse imkansızdı". Bilim insanlarına göre, iklim değişikliği bu olayın meydana gelme olasılığını en az 150 kat artırdı.

Avrupa ve Türkiye'de orman yangınları

29 Temmuz'dan bu yana Yunanistan yoğun bir sıcak hava dalgası yaşıyor. Başbakan Kiryakos Miçotakis, "ülkenin 1987'den bu yana en kötü sıcak hava dalgası ile karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Yunan itfaiye yetkilileri ülkede son 24 saatte 58 noktada yangınlar meydana geldiğini bildirdi.

Yangınlar merkezi Patras kenti olan Ahaia bölgesinde, Rodos Adası'nda ve Türk Yunan sınırındaki Sofulu bölgesinde yoğunlaştı.

Türkiye'de ise yine su eksikliği ve yüksek sıcaklıkların körüklediği çok sayıda yangın ağustos ayının başında şiddetlendi.

Türkiye genelinde altı günde 130 yangın çıktı. En az sekiz kişi hayatını kaybetti ve özellikle turizm beldeleri Antalya, Bodrum ve Marmaris'ten yüzlerce turist ve sakinin tahliyesine yol açtı.

İtalya’nın özellikle güney bölgeleri irili ufaklı çok sayıda orman yangınına teslim oldu.

İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 800'den fazla noktada yangın meydana gelirken, itfaiye ekipleri Sicilya'da 250, Puglia ve Calabria'da 130, Lazio'da 90 ve Campania'da 70 yangına müdahale etti.

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesinde 26 Temmuz'da son iki yılın en büyük orman yangını yaşandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Tarragona bölgesindeki Santa Coloma de Queralt'ta çıkan yangında 1657 hektarlık alan kül olurken, bölgedeki yerleşimlerde bulunan 168 kişi yangın tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.

Ayrıca Romanya, Portekiz ve Rusya'da bazı orman yangıları meydana geldi.

Avrupa, Çin ve Hindistan'daki sel felaketleri

14 ve 15 Temmuz'da Almanya ve Belçika'da şiddetli yağmurların sebep olduğu sel felaketlerinde en az 224 kişi hayatını kaybetti. Sağanak yağmurların etkisiyle aniden yataklarından çıkan nehirler, onlarca yerleşim alanına dağıldı.

Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre, yağış iki günde iki aylık yağmura denk geldi.

Potsdam Üniversitesi'nden hidrolog Kai Schröter'e göre, "Şu anda, bu olayın iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz", ancak bu tür aşırı olaylar, ısınma nedeniyle "daha sık ve daha olası" hale geliyor.

Çin'de, ülkenin merkezi, Henan eyaleti yetkililerine göre 20 Temmuz'da 302 kişinin ölümüne neden olan büyük bir sel felaketinden etkilendi. Üç gün içinde, Zhengzhou'ya yaklaşık bir yıllık yağış eşdeğeri düştü.

Hindistan'da şiddetli muson yağmurları Temmuz ayının ikinci yarısında meydana gelen sel ve toprak kaymaları sonucu 230'dan fazla can aldı.

Uzmanlar, haziran'dan eylül'e kadar Hindistan'da yıllık muson yağmurlarının yoğunluğunun ve sıklığının iklim değişikliğiyle güçlendiğine inanıyor.