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İlk Deneme: Görme Engelli Kadın ‘Biyonik Göz İmplantı’yla Görmeye Başladı

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İngiltere'de 88 yaşındaki görme engelli bir kadın dünyada ilk kez uygulanan ve 'çığır açan' biyonik göz implantı sayesinde yeniden görmeye başladı. Uzmanlar, bu yöntemin önümüzdeki yıllarda daha yaygın olacağının müjdesini de verdi.
İlk Deneme: Görme Engelli Kadın ‘Biyonik Göz İmplantı’yla Görmeye Başladı

Londra’daki Moorfields Göz Hastanesinde ‘çığır açan’ biyonik göz implantı sayesinde 88 yaşındaki görme engelli bir hasta görmeye başladı.

88 yaşındaki kadının yaşa bağlı kuru maküler dejenerasyon (AMD) yüzünden görme kaybı yaşadığı ancak bunun doğuştan değil, belli bir yaştan sonra geliştiği aktarıldı.

İşlem sırasında, 88 yaşındaki kadına retinanın altına 2 mm genişliğinde bir mikroçip yerleştirildiği ve içinde video kamera bulunan özel gözlükler takıldığı aktarıldı.

‘GELECEKTE YAYGINLAŞACAK’

Mikroçip içindeki bilgisayarların algoritmaları kullanarak nesneleri tanımladığı be bunu daha sonra göz yoluyla mikroçipe bir kızılötesi ışın olarak yansıttığı açıklandı. Bu da nesnelerin direkt olarak beyne iletilmesinin sağladığı bildirildi.

Yedi çocuğu ve sekiz torunu olan kadın, “Bu implantı ilk yaptıran olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Hobilerimden yeniden keyif alacak olmak beni heyecanlandırıyor.’

88 yaşında ismi açıklanmayan kadın, “Kuru AMD nedeniyle sol gözümde görme kaybı yaşamak, bahçe işleri yapmak, kapalı alanda bowling oynamak ve suluboya ile resim yapmak gibi sevdiğim şeyleri yapmama engel oldu” dedi.

Araştırmanın, Moorfields Göz Hastanesi NHS Foundation Trust’taki NIHR Biyomedikal Araştırma Merkezi ve UCL Oftalmoloji Enstitüsü tarafından desteklendiği belirtildi.

Bu operasyonda kullanılan Prima System cihazının, Fransa’da Pixium Vision tarafından geliştirildiği vurgulandı.

Uzmanlar, bu yöntemin önümüzdeki yıllarda daha yaygın olacağının müjdesini de verdi.

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