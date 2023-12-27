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İlk kan döküldü: Tesla fabrikasında robot, çalışana saldırdı

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Bir Tesla mühendisi, şirketin Austin yakınlarındaki Giga Texas fabrikasında meydana gelen arıza sırasında bir robotun saldırısına uğradı. Acil kapatma butonuyla durdurulan robotun saldırısı esnasında ortalık kan gölüne döndü.
İlk kan döküldü: Tesla fabrikasında robot, çalışana saldırdı

Tesla'nın Teksas'taki fabrikasında meydana gelen bir kazanın ayrıntıları 2 yıl sonra ortaya çıktı.

Görgü tanıklarına göre Tesla'nın robotu bir mühendise saldırdı.

Çalışanları acil kapatma butonuna basmaya zorlayan kaza sonucunda etraf kan gölüne döndü.

Fabrikadaki işçilerle görüşen avukat yaşanan kazaları yetkililere "bildirmediğine" dair kanıtlar bulunduğunu söylüyor.

2 yıl gizlenmiş

İki görgü tanığı, yeni dökülmüş alüminyum araba parçalarını yakalayıp taşımak için tasarlanmış bir makinenin iş arkadaşlarına saldırmasını dehşet içinde izledi.

Kurbanın sol elinde 'açık yara' bırakan olay, Travis ilçesine ve federal düzenleyicilere sunulan ve DailyMail.com tarafından incelenen 2021 yaralanma raporunda ortaya çıktı.

Tesla'nın Teksas fabrikasında 2021 veya 2022'de robotlarla ilgili başka bir yaralanma bildirilmemesine rağmen olay, iş yerinde otomatik robotların risklerine ilişkin yıllardır artan endişelerin artmasına neden oldu.

Tesla'nın Teksas'taki yasa gereği yetkililere sunması gereken yaralanma raporunda, mühendisin işten izin almasına gerek olmadığı iddia ediliyordu.

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