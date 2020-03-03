  • BIST 111.207
  • Altın 320,668
  • Dolar 6,0813
  • Euro 6,7957
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

İlk yapay zeka polis göreve başladı

» »
İlk yapay zeka polis göreve başladı
İlk yapay zeka polis göreve başladı

Yeni Zelanda, Ella ismi verilen bir yapay zekayı kullanmaya başladı. Ella, bulunduğu karakolda ziyaretçileri karşılamak ve rehberlik etmek gibi görevlerde yer alıyor.

Yeni Zelanda, polis kuvvetlerine yapay zeka da entegre etti. Ella, Yeni Zelanda kolluk kuvvetlerinin modernize edilmesi için uygulanan pilot projenin bir parçası. Ella’nın deneme çalışmaları üç ay sürecek. Mayıs ayında teknolojinin performansı ve kullanım şekilleri gözden geçirilecek. Eğer başarılı olursa Yeni Zelanda, karakollarda Ella’yı kullanmaya devam edecek.

Webtekno’nun haberine göre, Ella’nın geliştirilmesi sürecinin arkasında Intela AI ve Soul Machines firmaları bulunuyor. Erin Greally, Ella’nın geliştirilmesi çalışmalarında baş araştırmacı olarak görev aldı.

Ella, ses tonu, konuşma ve beden dilini gerçekçi bir şekilde kullanacak şekilde geliştirildi. Hatta daha gerçekçi bir iletişim için Ella’nın gülümsemesi ve göz kırpması sağlandı. Ella, şimdilik dijital bir ekranda hizmet veriyor. Ekranın karşısına geçen insanları selamlayan Ella, uygun yüz ifadeleri ile bir diyalog yürütebiliyor.

Yeni Zelanda, polis kuvvetlerinin modernleştirilmesi çalışmasında Police Connect ismi verilen bir teknolojiyi de kullanmaya başladı. Police Connect, insanların sıklıkla sorduğu sorulara cevap verirken, gerektiğinde çağrı merkezine yönlendiren bir dijital ekrandan oluşuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eşcinsel bireye 'Sana oğlum mu diyeyim, kızım mı?' diyen doktora dava02 Mart 2020 Pazartesi 23:39
  • 30 Binden Fazla Canlı Türünün Nesli Tükenme Tehlikesiyle Karşı Karşıya02 Mart 2020 Pazartesi 12:21
  • Aslanların bulunduğu alana atlayan gencin cansız bedeni parçalanmış halde bulundu01 Mart 2020 Pazar 18:15
  • Robotların ürettiği 'biftek' yenir mi?01 Mart 2020 Pazar 18:03
  • Vedat Milor: Özel mesajla gelen davetler beni şaşırtıyor, ben padişahın çeşnicibaşı değilim!01 Mart 2020 Pazar 17:27
  • Justin Bieber taşınmak için 120 milyonu gözden çıkarttı01 Mart 2020 Pazar 17:25
  • Öte gezegen K2-18b'de yaşam için elverişli koşulların var olabileceği tespit edildi29 Şubat 2020 Cumartesi 17:30
  • Uzayda Büyük Patlama sonrasının en büyük patlaması saptandı29 Şubat 2020 Cumartesi 17:00
  • Putin: Dublör kullanmamı teklif ettiler, her defasında reddettim29 Şubat 2020 Cumartesi 15:49
  • Blog yazarı 120 yıllık 'zaman kapsülünde' bulduğu kedi resimlerini yayınladı28 Şubat 2020 Cuma 17:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti