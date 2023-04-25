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İngiltere, ABD ve AB’den yeni yaptırım kararı

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İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği (AB), aralarında İran Devrimi Muhafızları Ordusu (IRGC) mensuplarının da bulunduğu İranlı üst düzey yetkililerin insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğunu belirterek yeni yaptırım kararı aldı.
İngiltere, ABD ve AB’den yeni yaptırım kararı

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere’nin, uluslararası ortakları ABD ve AB ile koordinasyon halinde aldığı yeni yaptırım uygulanacak kişiler listesinde, IRGC’den 4 bölge komutanının da bulunduğunu bildirildi.

YAPTIRIM SAYISI 300’Ü AŞTI

Açıklamada, İngiltere’nin, Ekim 2022’den bu yana 70’ten fazla İranlı yetkili ve kuruluşu, insan hakları ihlallerinden sorumlu tuttuğu belirtilerek, bu yeni yaptırım kararıyla, İran’la ilgili toplam yaptırım sayısının 300’ü aştığı kaydedildi.

Yaptırım listesinde yer alanların, İngiltere’ye seyahat edemeyeceği belirtilen açıklamada, bu kişilerin İngiltere’deki mal varlıklarının da dondurulacağı kaydedildi.

“İRAN REJİMİ, İRAN HALKININ ACIMASIZCA BASTIRILMASINDAN SORUMLU”

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, şu ifadeleri kullandı:

“İran rejimi, İran halkının acımasızca bastırılmasından ve dünya çapında kan dökülmesinin ihracından sorumlu. Bu nedenle, İran’a karşı, Devrim Muhafızları Ordusu dahil 300’den fazla yaptırım uyguluyoruz. İngiltere ve uluslararası ortaklarımız bugün bir kez daha rejimin acımasız baskılarını göz ardı etmeyeceğimizi açıkça ortaya koyuyor. Rejimi yaptıklarından sorumlu tutmak için bir dizi eylemde bulunmaya devam edeceğiz.”

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