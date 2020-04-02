İngiltere Sağlık Bakanı Hancock: Koronavirüsün enfeksiyon oranı katlanarak artıyor

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkede koronavirüsün enfeksiyon oranının her 3-4 günde bir ikiye katlandığını söyledi.

Matt Hancock ülkede şu ana kadar 163 bin 194 kişiye koronavirüs testi yapıldığını, 33 bin 718 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Hancock, hastalık belirtileri gösteren 12 bin 949 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 2 bin 921 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

Bakan Hancock karantina süresinin sona ermesinin ardından İngiltere'de bugünkü koronavirüs basın brifingini yönetiyor.