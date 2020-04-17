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İngiltere'de bir günde 847 kişi öldü

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İran'da korona virüsü nedeniyle son 24 saatte ölü sayısı 4 bin 958'e çıktı. İspanya'da vaka sayılarında yüzde 2.9'luk artış kaydedilirken, Rusya'da toplam vaka sayısı 32 bin 7'ye yükseldi.
İngiltere'de bir günde 847 kişi öldü

İran’da son 24 saat içinde korona virüsü kaynaklı ölümlerin sayısı 4 bin 958’e yükseldi. Ülkede vaka sayısı 79 bin 494’e çıktı.

İSPANYA’DA VAKA SAYISINDA YÜZDE 2.9 ARTIŞ

İspanya’da sağlık yetkilileri 5 bin 252 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu. Korona virüsünden en çok etkilenen ülkeler arasında olan İspanya’da toplam vaka sayısı 188 bin 68’e yükseldi.

Bir önceki gün 551 kişinin öldüğü İspanya’da, cuma günü korona virüsü nedeniyle 585 kişinin öldüğü açıklandı. Ölü sayısı 19 bin 478’e yükseldi.

RUSYA’DA DA VAKALAR ARTIYOR

Rusya’da son 24 saatte 4 bin 69 kişinin korona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Ülkede vaka sayısı 32 bin 7’ye yükseldi. Rusya’da bir önceki gün 3 bin 448 yeni vaka açıklanmıştı.

İNGİLTERE’DE BİR GÜNDE 847 KİŞİ ÖLDÜ

İngiltere’de bir günde 847 kişi korona virüsü nedeniyle öldü. Virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 13 bin 729’dan 14 bin 576’ya yükseldi.

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