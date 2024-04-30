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Kartı çaldı, aracına 24 bin TL’lik yakıt aldı

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Haspolat’ta faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonu içerisinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı.
Kartı çaldı, aracına 24 bin TL’lik yakıt aldı

Haspolat’ta faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonu içerisinde 24-27 Mart 2024 tarihleri arasında M.A.(E-23), araçlara yakıt koymak için kullanılan bir şahsa ait yakıt kartını araç içerisinden çaldıktan sonra, bahse konu kartı kullanarak kendi aracına toplam 24 bin TL değerinde yakıt almak suretiyle sahtekarlıkla mal temin etti.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.

 

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