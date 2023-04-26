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İntihar eden gençlere zehir gönderen şef: Amacım yardım etmek

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İntihara meyilli yüzlerce gence ölümcül zehir göndererek ölümlerine neden olmakla suçlanan Kanadalı şefin itirafları olay oldu.
İntihar eden gençlere zehir gönderen şef: Amacım yardım etmek

Farklı ülkelerde “intihara meyilli' yüzlerce kişiye ölümcül zehir gönderdiği ortaya çıkan bir şefin itirafları dünya basınında gündeme oturdu.

İngiliz Times gazetesinin haberine göre Kanadalı şef Kenneth Law, farklı ülkelerde yaşayan intihar eğilimindeki gençlere iki yıl boyunca zehir gönderdiğini itiraf etti. İngiltere'de en az dört kişinin Law'un internette sattığı ve Toronto'dan postayla gönderdiği zehirle hayatlarına son verdiği tespit edildi.

Gözaltına alınan adamın ruhsal durumu bozuk müşterilerine posta yoluyla zehir göndererek çok sayıda kişinin ölümüne yol açtığı tahmin ediliyor. Law'un zehriyle hayatına son verenler arasında Berkshire'dan 22 yaşındaki Tom Parfett da bulunuyor.

Tom Parfett

Times'a konuşan Parfett’ın babası, Kanadalı şef olmasaydı oğlunun hâlâ hayatta olacağını söyleyerek “Ona adeta mermi dolu bir tabanca verdi. Bu işten sapkınca bir zevk alıyordu” dedi.

Law, müşteri kılığına giren bir polisin çabasıyla yakayı ele verdi. Law'un polis olduğunu bilmediği kişiye, zehri kullanarak nasıl kendini öldüreceği konusunda ayrıntılı bilgi verdiği belirtildi.

Law’un kurbanlarından biri de annesiyle tartıştıktan sonra zehri içen 17 yaşındaki ABD'li Anthony Jones'tu.

‘ÖLÜM ONLARIN TERCİHİ’

Polis ifadesinde Law, zehri alan bazı gençlerin kendisini “Tanrı'nın işini yaptığını” söyleyerek övdüğünü de anlattı.

Law, amacının insanlara yardım etmek olduğunu, annesinin felç geçirmesi sonrasında zehir satmaya başladığını söyledi. “Ben sadece onlara ürün satıyorum. Ölüm onların tercihi. Kimseyi zorlamıyorum. O zaman insanlara bıçak ya da silah da satmamalıyız” ifadelerini kullanan Law'un 10 yıldan fazla hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Zehir olarak ölüme neden olabilen madde, tıbbi amaçlarla da kullanıldığı için İngiltere'de yasal. Öte yandan İngiliz basını, intihara meyilli kişilerin ölümüne yardım etmenin hem İngiltere'de hem de Kanada'da suç olduğuna dikkat çekti.

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