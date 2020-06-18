Irak Ankara'dan Türk özel birliklerinin geri çekilmesini istedi

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlediği Pençe-Kartal Operasyonu nedeniyle Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı ikinci kez bakanlığa çağırdı.
Irak hükümeti Ankara'dan operasyon kapsamında ülkenin kuzeyinde bazı noktalara yerleştirdiği Türk özel birliklerinin geri çekilmesini istedi.
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı bakanlığa çağıran Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonu protesto ederek Ankara'ya nota verdi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdulkerim Haşim geçtiğimiz günlerde de yaptığı açıklamada Bağdat yönetiminin operasyonu kınadığını belirtmiş, Irak'ın hava sahası ve egemenliğinin ihlal edildiğini söylemişti.
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