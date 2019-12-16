Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 48 protestocu kayboldu

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Haklar Komiserliği sözcüsü, ülkede gösterilerin başlamasından bu yana 48 kişinin kaybolduğunu veya kaçırıldığını duyurdu.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Haklar Komiserliği üyesi Ali Beyyati, Irak'taki eylemlerde 48 protestocunun kaybolduğunu ya da kaçırıldığını açıkladı.

Eylemcilerin kaybedilmesini endişelendirici bulduğunu söyleyen Beyyati, çetelerin kadınlar da dahil birçok sivili sistematik olarak hedef aldığını söyledi.

Beyyati, kayıplardan ötürü hükümetin sorumlu olduğunu ifade etti, bu konuda ciddi bir soruşturma yürütme, failleri bulma ve mahkemeye sevk etme çağrısında bulundu.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

1 Ekim’de başlayan gösterilerde 100’lerce kişi yaşamını yitirdi.