  • BIST 2.011,16
  • Altın 786.62963
  • Dolar 13.4709
  • Euro 15.254
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKASezen Aksu: Konu ben değilim, konu memleket; 47 yıldır yazıyorum, yazmaya devam edeceğim

İran, BM'ye Olan Aidat Borcunu Ödediğini Açıkladı

» »
Borcun ödenmesiyle İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, askıya alınan oy kullanma hakkının iadesini istedi.
İran, BM'ye Olan Aidat Borcunu Ödediğini Açıkladı

İran, Birleşmiş Milletlere (BM) olan gecikmiş aidat ödemesini yaptığını ve askıya alınan oy kullanma hakkının iadesini talep etti.

Tasnim Haber Ajansına göre, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, Güney Kore’nin bloke ettiği İran’a ait mali varlıktan 18 milyon doların BM’ye aktarıldığını söyledi.

Revançi, sözlerine şöyle devam etti:

"İran’ın BM’deki oy kullanma hakkının iade edilmesini bekliyoruz. Maalesef 2 yıldır üst üste ABD'nin İran'a yönelik baskıcı ve tek taraflı yaptırımları nedeniyle üyelik aidatımızı ödeme sorunuyla karşı karşıyayız.

ABD yaptırımları sadece ilaç, temel ihtiyaçlar ve tıbbi ekipmanlar gibi alanları etkilemekle kalmadı, aynı zamanda BM çalışmalarını da aksattı."

BM Şartı'nın 19'uncu maddesine göre, bir ülkenin örgüte olan aidat borcu, son 2 yılda yaptığı ödemeden fazlaysa o ülkenin BM Genel Kurulunda oy kullanma hakkı askıya alınıyor.

İran geçen yıl da 65 milyon dolardan fazla aidat borcu olduğu için Genel Kurulda oy kullanma hakkını kaybetmiş, 16 milyon dolarlık minimum ödeme yaparak oy kullanma hakkını geri kazanmıştı.

ABD'nin yaptırımları nedeniyle İran'a ait yaklaşık 7 milyar doların, Güney Kore bankalarında tutulduğu belirtiliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tel Rıfat'ta Yuvalanan Terör Örgütü YPG/PKK Afrin'deki Sivilleri Hedef Aldı: 1 Ölü20 Ocak 2022 Perşembe 18:32
  • İsrail Askerleri Cenin Ve Kudüs’te Biri Engelli 7 Filistinliyi Gözaltına Aldı20 Ocak 2022 Perşembe 16:34
  • İsrail'de 70 Binden Fazla Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi19 Ocak 2022 Çarşamba 17:33
  • İsrail Polisinin 'Pegasus' Yazılımıyla Kendi Vatandaşlarını İzlediği Bildirildi18 Ocak 2022 Salı 19:54
  • Arap Koalisyonu: Marib'de Bir Günde 80 Husi Milis Öldürüldü18 Ocak 2022 Salı 19:36
  • Azerbaycan'da İşgalden Kurtarılan Karabağ'a Düzenli Otobüs Seferleri Başlatılacak18 Ocak 2022 Salı 18:56
  • İsrail güçleri Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı18 Ocak 2022 Salı 13:02
  • Afganistan'da 5,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi, 12 Kişi Hayatını Kaybetti18 Ocak 2022 Salı 00:14
  • Kasım Süleymani'nin Halefi Kaani, Hükümet Müzakerelerinin Sürdüğü Bağdat'ta17 Ocak 2022 Pazartesi 22:26
  • Abu Dabi'de Şüpheli İHA Saldırısında 3 Kişi Öldü17 Ocak 2022 Pazartesi 18:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti