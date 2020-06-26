İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Hürmüz Boğazı'na bin kilometrelik petrol boru hattı döşüyoruz

İran'ın petrol ihracatına yönelik ABD yaptırımları sürerken Tahran yönetimi, yaptırım baskısını hafifletmenin yöntemlerini aramaya devam ediyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nda Gureh ve Cask liman kentleri arasına bin kilometrelik bir petrol boru hattı döşemek için kolları sıvadıklarını duyurdu.

Radio Farda'nın haberine göre Ruhani, açıklamasında hattın halihazırda 404 kilometresinin tamamlandığı bilgisini paylaşarak, "Bu projeyle ilgili stratejik olan, bölgedeki birçok ülkenin, Hürmüz Boğazı herhangi bir tehlikeyle karşılaştığında petrolünü başka yollarla ihraç etmenin ikinci bir yolunu bulacak olmasıdır" dedi.

Bu hamlenin Hürmüz Boğazı bir gün kapatılsa bile İran'ın alıcılarına ham petrol ihraç etmeye devam etmesini sağlayacağını kaydeden Ruhani, projeyi "benzersiz" olarak nitelendirdi.

İran Cumhurbaşkanı, "Petrolümüzü Cask ve Umman Denizi'ne taşıyacağımız bu boru hattı, İran tarihinde büyük, devasa ve eşsiz bir çalışma" diye konuştu.

İran'ın bu adımı, ABD'nin artan yaptırım baskısı nedeniyle İran'ın petrol ihracatının günlük 2 milyondan 200 bin varile düşmesinin ardından geldi.