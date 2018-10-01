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İran, Suriye'yedeki İŞİD mevzilerine füze saldırısı düzenledi

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İran Devrim Muhafızları, Suriye'nin Deyr ez Zor kentine bağlı Ebu Kemal ilçesine füze saldırısı düzenledi.
İran, Suriye'yedeki İŞİD mevzilerine füze saldırısı düzenledi

ran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları tarafından düzenlenen füze saldırısında Suriye'nin Deyr ez Zor kentine bağlı Ebu Kemal ilçesi vuruldu.

 

Açıklamada, kaç füze atıldığı bilgisine yer verilmezken saldırının ‘Ahvaz'daki saldırıya misilleme olarak IŞİD mevzilerine yönelik yapıldığı' belirtildi.

Fars Haber Ajansı'na göre, yerel saatle 02.00'de İran'ın batısındaki Kermanşah kentinden atılan balistik füzelerin 750 Kilometre menzilli ‘Zülfikar' ve 800 Kilometre menzilli ‘Kıyam' füzeleri olduğu duyuruldu.

 

​İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz'da 22 Eylül'de İran-Irak savaşının 38. yılı münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenini hedef alan terör saldırısında 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.

 

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