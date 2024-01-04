  • BIST 7547.84
  • Altın 1955.402
  • Dolar 29.7505
  • Euro 32.6881
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİsrail Ordusu: Gazze'deki savaşın 2024 boyunca sürmesini bekliyoruz

İran'ın ardından Suudi Arabistan da BRICS'e katıldı

» »
Suudi Arabistan, BRICS ülkeler topluluğuna resmen katıldığını duyurdu.
İran'ın ardından Suudi Arabistan da BRICS'e katıldı

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin oluşturduğu ekonomik topluluk BRICS genişlemeye devam ediyor.

Dün İran'ın resmen katıldığı topluluğa bugün de Suudi Arabistan katıldı.

Suudi devlet televizyonu, ülkenin BRICS ülkeler bloğuna resmen katıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Saud Al Faysal, 2023'te düzenlenen BRICS Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, krallığın önerilen 1 Ocak katılım tarihinden önce ayrıntıları inceleyeceğini ve uygun kararı alacağını söylemişti.

Prens Faysal bin Farhan, BRICS grubunun ekonomik işbirliğini güçlendirmek için "faydalı ve önemli bir kanal" olduğunu belirtmişti.

BRICS, Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, İran ve Mısır'ın üyelik başvurularını kabul ederek ağustos ayında üyelik davetinde bulunmuştu.

Suudi Arabistan'ın katılımı, ABD ile Çin arasındaki jeopolitik gerilimlerin ve Çin'in ülke içindeki nüfuzunun arttığı bir döneme denk geliyor.

BRICS NEDİR, NASIL OLUŞTU?

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS, Batı'nın küresel finans sistemi üzerindeki hakimiyetine meydan okumayı amaçlıyor.

2001 yılında yatırım bankası Goldman Sachs’ta çalışan Jim O'Neill isimli bir ekonomist, birliğe ismini veren "BRIC" kısaltmasını, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’in İngilizcelerinin baş harflerinden üretti.

Bunlar o dönemde, yüzölçümü olarak büyük, orta gelir düzeyinde olan ama hızlı büyüyen ekonomilerdi. O’Neill bu ülkelerin 2050’ye kadar dünyanın en büyük ekonomileri arasında olacağını öngördü.

2006 yılında dört ülke bir araya gelmeye karar verdi ve BRIC’i oluşturdu. 2010 yılında Güney Afrika’nın katılımıyla BRICS halini aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Afrika, “Gazze’de soykırım yaptığı” iddiasıyla İsrail aleyhine Lahey Adalet Divanı’nda dava açtı30 Aralık 2023 Cumartesi 13:41
  • Suudi Arabistan, ülkede yeni altın yatakları bulunduğunu açıkladı29 Aralık 2023 Cuma 18:36
  • İsrail: Erdoğan Cumhurbaşkanlığı görevinde olduğu sürece büyükelçimiz Ankara’ya dönmeyecek28 Aralık 2023 Perşembe 21:13
  • Fransız milletvekili Gazze'ye atom bombası atılmasını isteyen kişiyi şikayet edecek28 Aralık 2023 Perşembe 19:04
  • Hizbullah'ın drone saldırısı sonrası İsrail'den Lübnan'a müdahale uyarısı geldi28 Aralık 2023 Perşembe 16:43
  • İsrail ordusuna girmeyi reddeden vicdani retçi cezaevine gönderildi28 Aralık 2023 Perşembe 16:17
  • Gazze'de öldürülenlerin sayısı 21 bini aştı27 Aralık 2023 Çarşamba 19:43
  • İsrail basını: ABD, İsrail'e 230 uçak ve 20 gemi dolusu silah gönderdi26 Aralık 2023 Salı 22:43
  • Mısır'dan barış için 3 aşamalı plan26 Aralık 2023 Salı 21:38
  • Netanyahu, Mossad Başkanı'nın güvenlik toplantılarına katılmasını engelledi26 Aralık 2023 Salı 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti