İran'ın uzaya fırlattığı araştırma uydusu yörüngeye yerleşti

İran'ın yeni bir araştırma uydusunu uzaya fırlatarak ilk kez 750 kilometre mesafedeki yörüngeye yerleştirdiği bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, uydu taşıyıcı Kaim-100 roketi ile uzaya fırlatılan "Sureyya" adlı araştırma uydusu Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami başta olmak üzere askeri yetkililerin katıldığı törenle uzaya fırlatıldı.

İran Uzay Ajansı tarafından üretilen uzaktan algılama uydusunun fırlatıldıktan sonra 750 kilometre mesafedeki yörüngeye başarılı şekilde yerleştiği belirtildi.

Associated Press (AP) ise fırlatılan uydunun yörüngeye başarılı şekilde yerleştiği yolundaki açıklamanın bağımsız kaynaklar tarafından şu ana kadar teyit edilmediğini aktardı.

AP, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon yetkililerinin şu ana kadar uydunun fırlatılışıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktığını aktardı.

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, "100 kiloya kadar ağırlık taşıyabilen Kaim-100 roketi, yaklaşık 50 kilogramlık bir araştırma yükünü 750 kilometrelik yörüngeye yerleştirdi." ifadelerini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusuna ait Kaim-100 adlı katı yakıtlı uydu taşıyıcı roketinin, Kasım 2022'de yörünge altı test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği bildirilmişti.

ABD ve Batı neden endişe ediyor?

ABD istihbaratının 2023 yılı dünya çapındaki tehdit değerlendirmesinde, uydu fırlatma araçlarının geliştirilmesinin, benzer teknolojiyi kullanması nedeniyle İran'ın kıtalararası balistik füze geliştirme süresini de kısalttığı uyarısı yapılmıştı.

Kıtalararası balistik füzeler nükleer silahların taşınmasında kullanılabiliyor.

İran, Batılı ülkelerle yaptığı nükleer anlaşmanın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından artık nükleer silah yapımına yetecek seviyiye yakın uranyum üretiyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Tahran'ın "birkaç" nükleer silaha yetecek kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

ABD: İran Balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizliyor

ABD ve Batılı müttefikleri, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu, İran'ın "Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalar arası balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizlediğini" iddia ediyor.

İran ise geliştirilen füzelerin konvansiyonel olduğunu ve nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararına uygun olduğunu savunuyor.