İrlandalı rahip, ayine katılanlar arasından ‘scooter’ıyla geçerek kiliseden ayrıldı

İrlandalı bir rahip, Noel Ayini’nden sonra kiliseyi ‘scooter’ıyla terk etti. Törene katılanlar rahibi şaşkınlıkla izledi.

İrlanda’nın başkenti Dublin’deki Ballyroan Parish Kilisesi rahibi Peter O’Connor, kilisedeki törene katılan çocuklara scooterını Noel Baba’nın verdiğini ve denemek istediğini söyledi. Rahip daha sonra scootera binip, kiliseyi terk etti.

​Törene katılanlar arasındaki bir kişi yerel medyaya, rahibin ilk defa kilisede scootera bindiğini ve çocukların da bunu çok şaşırtıcı bulduğunu söyledi.