  • BIST 108.899
  • Altın 273,301
  • Dolar 5,7548
  • Euro 6,3847
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

İş Kazası: 6 metre yükseklikten düştü

» »
İş Kazası: 6 metre yükseklikten düştü
İş Kazası: 6 metre yükseklikten düştü

05.12.2019 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Gemikonağı'nda, yapımı devam eden bir inşaatın ikinci katında çalışmakta olan Enes AVAG (E-32), tahta paletleri aşağıya attığı sırada, paletin elbisesine takılması sonucu dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten zemindeki paletler üzerine düşerek yaralandı

Olayda yaralanan Enes AVAG kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis enerji planları hakkında bilgi verdi06 Aralık 2019 Cuma 12:23
  • Kamu-İş 31. Kuruluş yıldönümünü kutluyor06 Aralık 2019 Cuma 12:14
  • KITOB Ve KTSO yarın "Turizm Sektöründe Yerli Üretimin Artırılması Etkinliği” gerçekleştirecek06 Aralık 2019 Cuma 12:04
  • Bağımsızlık Yolu yarın akşam dayanışma yemeği düzenliyor06 Aralık 2019 Cuma 11:55
  • Çakıcı: “Federal çözümü desteklemeye devam edeceğiz”06 Aralık 2019 Cuma 11:40
  • Girne Limanı'nda denize düşen Karakız'ı arama çalışmaları sürüyor06 Aralık 2019 Cuma 11:25
  • Ani Ölüm: Kalbi dayanamadı06 Aralık 2019 Cuma 11:13
  • Döviz güne nasıl başladı? (6 Aralık 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)06 Aralık 2019 Cuma 10:41
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 6 Aralık Cuma)06 Aralık 2019 Cuma 10:35
  • KKTC gazeteleri bugün ne yazdı06 Aralık 2019 Cuma 10:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti