İş Kazası: 6 metre yükseklikten düştü

05.12.2019 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Gemikonağı'nda, yapımı devam eden bir inşaatın ikinci katında çalışmakta olan Enes AVAG (E-32), tahta paletleri aşağıya attığı sırada, paletin elbisesine takılması sonucu dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten zemindeki paletler üzerine düşerek yaralandı
Olayda yaralanan Enes AVAG kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
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