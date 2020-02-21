İşçi intihar etti, diğer işçiler cansız bedenin yanında çalıştırıldı

Gebze'de bir işçi çalıştığı yerde yaşamına son verdi. İşçiler, geçim sıkıntısı nedeniyle intihar ettiği iddia edilen mesai arkadaşlarının cansız bedeninin yanında çalıştırılmaya devam ettirildiklerini söyledi.

Kocaeli Dilovası’nda bulunan Corazon Ambalaj fabrikasında, Bayram Kömürcü adlı işçinin depoda yaşamına son verdi.

Kömürcü’nün cansız bedenini mesai arkadaşları buldu. Yapılan incelemenin ardından Bayram Kömürcü’nün cansız bedeni morga kaldırıldı. Bayram Kömürcü’nün arkadaşları intihar nedeninin, “ekonomik ve ailevi sıkıntılar” yaşaması olduğunu belirtti.

MESAİYE DEVAM ETTİRDİLER

Evrensel‘de yer alan habere göre işçiler intihara ilişkin “Bugün, geçici çalıştığımız yerde arkadaşımız kendini asarak hayatına son verdi. Bu sabah iş başı yaptıktan sonra, depoda bulundu. En kötüsü savcılık gelene kadar biz arkadaşımızın cansız bedeni orada dururken çalıştık. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Biz çalışmaya devam ettik. Psikolojimizi bozdular ” dedi.