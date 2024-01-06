  • BIST 7628.73
  • Altın 1960.888
  • Dolar 29.8347
  • Euro 32.6717
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAİsrail Ordusu: Gazze'deki savaşın 2024 boyunca sürmesini bekliyoruz

İsias Otel davası bugün de devam edecek...

»
Kahramanmaraş merkezli6 Şubat depremlerinde 35’i KKTC’den giden voleybol kafilesi olmak üzere 72 kişinin öldüğü Adıyaman'daki İsias Oteli'ne ilişkin davanın görülmesi, bugün saat 10.00’a (Kıbrıs saatiyle 09.00’a) ertelendi.
İsias Otel davası bugün de devam edecek...

Kahramanmaraş merkezli6 Şubat depremlerinde 35’i KKTC’den giden voleybol kafilesi olmak üzere 72 kişinin öldüğü Adıyaman'daki İsias Oteli'ne ilişkin davanın görülmesi, bugün saat 10.00’a (Kıbrıs saatiyle 09.00’a) ertelendi.

DÜN NE OLDU?

Türkiye saatiyle sabah 09.00’da başlayan duruşma aralarla saat 24.00’e kadar sürdü. Üç gün sürmesi ve bugün tamamlanması beklenen duruşma, sanık avukatlarının beyanlarına geçilemediği için dördüncü güne uzadı.

17 tanığın dinlendiği bugünkü duruşmada, tanıkların ardından müşteki avukatlarının delil ve tanık değerlendirmelerine yer verildi.

Müştekiler, avukatlarının vereceği beyanlara katılacaklarını söyledi.

Müşteki avukatları elde ettikleri bulgular ışığında sanıkların “bilinçli taksir” değil “Olası kast” ile yargılanmasını talep etti. 

Tanık savunmalarının çelişkiler içerdiğini belirten müşteki avukatları, tanıkların beyanlarını kabul edilemez olarak tanımlayarak, tanıklar hakkında yalan beyanda bulundukları için suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Müşteki avukatları, sanıkların duruşmalarda hazır olmasını ve tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Avukatlar, sanıkların tutukluluk hali devam edecekse Ahmet Bozkurt ve oğulları Efe Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt’un ayrı cezaevlerine alınmasını da talep etti.

Duruşma, müdafi avukatların talebi üzerine yarın saat 10.00’a ertelendi.

Çarşamba günü başlayan duruşmanın bugün tamamlanması ve mahkemenin ara karar açıklaması bekleniyordu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de 2023 enflasyonu açıklandı03 Ocak 2024 Çarşamba 10:30
  • Türkiye'de memura %49,25 artış yapılıyor03 Ocak 2024 Çarşamba 10:19
  • Ruşen Karakaya: 11 aydır her nefesimizde haykırdığımız adalet için Adıyaman’a geldik03 Ocak 2024 Çarşamba 09:11
  • Başbakan Üstel Şanlıurfa'da02 Ocak 2024 Salı 19:44
  • Fiber ağ uzunluğu 435 bin kilometreye ulaştı02 Ocak 2024 Salı 19:38
  • İsias Otel sanıkları bilinçli taksirden yargılanmaya başlıyor01 Ocak 2024 Pazartesi 17:19
  • Selahattin Demirtaş'ın babası hayatını kaybetti31 Aralık 2023 Pazar 12:50
  • Süper Kupa ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma30 Aralık 2023 Cumartesi 19:37
  • Ekonomistler yeni asgari ücreti yorumladı: 'Birkaç ayda eriyecek, enflasyon tahminleri tutmayacak'29 Aralık 2023 Cuma 17:24
  • Kendisi son anda araçtan atlamıştı: Eşinin ve çocuklarının öldüğü kazadan 6 ay sonra evlendi; arabayı gelin arabası yaptı!29 Aralık 2023 Cuma 12:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti