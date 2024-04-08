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İskele Belediyesi 2. Tiyatro Günleri devam ediyor

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İskele Belediye Tiyatrosu tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen Tiyatro Günleri devam ediyor.
İskele Belediyesi 2. Tiyatro Günleri devam ediyor

Belediyeden verilen bilgiye göre, tiyatro günlerinin ikinci oyunu Deliler İnteraktif Doğaçlama Oyunu ile Deliler/İstanbul ekibi tarafından sahnelendi. 

“Ya deiler haklıysa” diyerek interaktif doğaçlama türünde 2 perdelik oyunu sahneye taşıyan ekip, izleyenleri de oyuna dahil etti.

İskele AKM sahnesinde yer alan Tiyatro Günleri’nde, Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları, TiyatroSu Girne, Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Tiyatro Ofisi İzmir ile Muğla’dan Karya Tiyatro Atölyesi’nin sahneye taşıyacağı oyunlar da tiyatroseverlerle buluşacak. 27 Mayıs’a kadar devam edecek Tiyatro Günleri'nde, tiyatro sahnesine isimlerini altın harflerle yazdıran Nurseli İdiz ve Nergis Kumbasar’la söyleşi de yer alacak. Program şöyle:

“13 Nisan Cumartesi –20.00 – Tiyatro Ofisi İzmir – Kız Yemek Yapmadık Diye Dayak Yiyeceğiz /İbretlik Tantana. 15 Nisan Pazartesi –19.00 – Nurseli İdiz & Nergis Kumbasar/ Söyleşi. 15 Nisan Pazartesi – 20.00 – Tiyatro Ofisi İzmir – İnsan ki /Komedi. 25 Nisan Perşembe – 09.00/ 10.30 – Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları – Gerçekle Düş Arasında/ Çocuk Oyunu. 27 Nisan Cumartesi – 20. 00 – Girne Tiyatro Su – Çökme Tehlikesi Var / Dram. 4 Mayıs Cumartesi – 20.00 – Karya Tiyatro Atölyesi Muğla – Şeytan Tüyü/ Komedi. 18 Mayıs Cumartesi – 20.00 – Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu – Tersine Dünya / Komedi. 27 Mayıs Pazartesi – 20.00 – Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları – Shakespeare’in Hayaleti /Dram.”

 

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