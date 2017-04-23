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İslam Kalkınma Bankası, Çıraklık Eğitim Kompleksi inşaatını yerinde inceledi

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İslam Kalkınma Bankası, Çıraklık Eğitim Kompleksi inşaatını yerinde inceledi
İslam Kalkınma Bankası Bölge Müdürü Ghassan M. H. Almarzouki, İslam Kalkınma Bankası tarafından da desteklenen “Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Altyapı ve Eğitim Donanımının Geliştirilmesi Projesi”nin çalışmalarını yerinde inceledi.

İslam Kalkınma Bankası Bölge Müdürü Ghassan M. H. Almarzouki, İslam Kalkınma Bankası tarafından da desteklenen “Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi Altyapı ve Eğitim Donanımının Geliştirilmesi Projesi”nin çalışmalarını yerinde görmek ve incelemelerde bulunmak amacıyla Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı (KTEZO) ziyaret etti.

KTEZO açıklamasına göre, İslam Kalkınma Bankası Bölge Müdürü Almarzouki, yaptığı incelemelerde eğitim kompleksinin inşaatının hızla ilerlediğini görmekten memnuniyet duyduğunu ve aldığı bilgiler doğrultusunda önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin eğitimine yeni binada başlayacak olmalarını sevinçle öğrendiğini ifade etti.

Proje kapsamında inşaatı devam eden Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi, 
toplamda bin 348 metrekare kapalı alan üzerine 5 derslik, 3 atölye, bir adet çok amaçlı konferans salonu, kafeterya ve öğretmen odalarından oluşuyor. Merkezde ayrıca inşaat sektörüne nitelikli eleman yetiştirebilmesi için inşaat meslek dallarında şantiye inşa ediliyor, öğrencilerin sosyal amaçlı zaman geçirebilmeleri için de sosyal aktivite alanları yapılıyor.

Altyapı ve çevre düzenlemesi ile birlikte toplamda 3 milyon TL bütçesi bulunan eğitim komplesinin yapılmasında İslam Kalkınma Bankası da 200 bin Dolar ile katkıda bulunuyor.

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