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İşlediği suçtan 5 yıl hapis cezası aldı

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Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde “soygun, ciddi darp, şiddet tehdidi, korkutmak maksadıyla bıçak taşıma ve KKTC’de ikamet izinsiz kalma” suçlarından yargılanan Moses Chukwuka Otuogbodor 5 yıl hapse mahkum edildi
İşlediği suçtan 5 yıl hapis cezası aldı

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu.

Yargıç, sanığın Valentino isimli arkadaşının Abubakar Amadı Ibrahım ile aralarında kripto para meselesi yüzünden yaşanan olaya dahil olduğunu söyledi.

Yargıç, sanığı yargılandığı tüm davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı.

Yargıç, sanığın işlediği suçların anayasayla güvence altına alınan can ve mal güvenliğine karşı işlenen suçlar olduğunu belirtti. Yargıç,  bu tür suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

Candaş, müşteki ile Valentino arasında yaşanan alacak-verecek meselesine dahil olan sanığın müştekiye bıçak göstererek, “parayı ver, yoksa seni öldürürüm” dediğini belirtti.

Yargıç, sanığın müştekinin yüzüne ve göğsüne yumruk attığını kaydetti. Müştekin olayda 5 bin sterlin ile 3 bin TL parasının alındığını kaydeden Candaş, sanığın şiddet tehdidi esnasında bıçak göstermesini ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Yargıç, KKTC’nin bir hukuk devleti olduğunu, kimsenin her ne sebep olursa olsun kaba kuvvete ve şiddete başvurmasının hoşgörü ile karşılanmayacağını dile getirdi.

Yargıç, ayrıca sanığın yakalandığı güne kadar 6 yıl süreyle ülkede ikamet izinsiz olarak kaldığını da belirtti.

Candaş,  turizm ve eğitim adası olarak anılan ülkemize son zamanlarda gelen turist ve öğrencilerin ağır suçlara karıştığını gözlemlediklerini belirtti. Ülkenin imajının zedelendiğini kaydeden Yargıç, denetimlerin sıklaştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Yargıç, şikayetin devam ettiğini, bu hususunda sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Yargıç, 28 Temmuz 2022 tarihinde meydana gelen olayın ardından yakalanan sanığın 19 aydır cezaevinde hükümsüz tutuklu olduğunu belirtti.

Yargıç Candaş, sanığın davalarını kabul etmesini, sabıkasız oluşunu lehine değerlendirdikten sonra 5 yıl hapse mahkum edildiğini açıkladı.

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