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SON DAKİKADSÖ açıkladı! Maymun çiçeği vakaları 18 binin üzerinde

İspanya'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm kayıtlara geçti

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İspanya'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybetmesiyle Avrupa'da ilk ölüm kaydedilmiş oldu.
İspanya'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm kayıtlara geçti

İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 4 bin 298 maymun çiçeği virüsü tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, dünya genelinde en yüksek maymun çiçeği vakasının İspanya'da saptandığı belirtildi.

Ülkede, maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, bu ölümün Avrupa'da salgın kaynaklı ilk, Afrika dışında ise ikinci ölüm olduğu aktarıldı.

Açıklamada, İspanya'da maymun çiçeği virüsüne yakalanan 120 kişinin hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü bilgisi verildi.

LATİN AMERİKA'DA MAYMUN ÇİÇEĞİNDEN İLK ÖLÜM BREZİLYA'DA OLDU

Brezilya'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybetmesiyle Latin Amerika ülkelerinde ilk ölüm gerçekleşti.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede maymun çiçeği vaka sayısının 1066'ya yükseldiği belirtilerek, ilk ölümün kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Ölen kişinin Minas Gerais eyaletine bağlı Uberlandia kentinde yaşayan 44 yaşındaki erkek bir hasta olduğu kaydedildi.

Vakaların çoğunluğunun ülkenin en kalabalık eyaleti Sao Paulo'da ortaya çıktığı ve sayının 823 olduğu bildirildi.
Yetkililer, artan vakalar nedeniyle acil durum komitesinin kurulduğunu duyurdu. Hükümet, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Pan Amerikan Sağlık Örgütü ile durumu görüştüğünü açıkladı.

BREZİLYA KITADA EN ÇOK VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE

Brezilya, ABD'nin ardından kuzey ve güney Amerika kıtasında en çok maymun çiçeği vakasının görüldüğü ülke olarak geçiyor.

DSÖ, 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.
Açıklamada, İspanya'nın, en çok maymun çiçeği virüsü vakası saptanan ülke olduğu belirtilmişti.

"VİRÜSÜN YAYILIMI SÜRECEK"

DSÖ maymun çiçeği uzmanı Dr. Rosamund Lewis, ABD'de 2 bin 316, Almanya'da 2 bin 268, İngiltere'de 2 bin 137, Fransa'da 1453, Hollanda'da ise 712 vaka bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.

Şimdiye kadar DSÖ'nün dünya genelinde doğruladığı 16 binin üzerinde vakadan 11 binden fazlasını Avrupa ülkelerinin oluşturduğunun altını çizen Lewis, virüsün yayılımının süreceği uyarısında bulundu.

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