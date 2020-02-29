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İsrail Askerleri Batı Şeria'da Toplam 268 Filistinliyi Yaraladı

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İsrail Askerleri Batı Şeria'da Toplam 268 Filistinliyi Yaraladı
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Toplam 268 Filistinliyi Yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasadışı Yahudi yerleşimlerine karşı düzenlenen protestolara İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu, şu ana kadar toplam 268 Filistinli yaralandı.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Nablus'a bağlı Beyta beldesindeki gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu çeşitli şekillerde yaralanan 191 Filistinliye tıbbi hizmet verildi.

Gösteriye müdahale sırasında 16 yaşında bir çocuk ise gerçek mermiyle sırtından yaralandı.
Kefr Kaddum'daki gösteriler sırasında bir kısmı göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtilen Filistinlilerden yaralananların sayısının 40 olduğu kaydedildi.

Halil kenti yakınlarındaki el-Fevvar kampındaki gösteriye müdahalede, İsrail askerleri ikisi plastik mermiyle olmak üzere toplam 37 Filistinliyi yaraladı.

Ayrıca, Ramallah ve el-Bire kentlerinin kuzey girişlerinde düzenlenen gösterilere de İsrail askerleri tarafından göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. Buradaki olaylardaki yaralanmalara ilişkin ise henüz bilgi verilmedi.

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