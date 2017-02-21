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İsrail hapishanesinde tutulan Filistinli gazeteci serbest bırakıldı

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İsrail hapishanesinde tutulan Filistinli gazeteci serbest bırakıldı
Filistin Gazeteciler Sendikası Genel Sekreterliği Üyesi Ömer Nizal'ın 10 aylık idari tutukluluğun ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Ramallah'ın batısındaki Ofer Hapishanesi'nde tutuklu bulunan Nizal, İsrail yönetimi tarafından serbest bırakılmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail, gerçeğin ta kendisi olmaları, Filistin halkının haklarını, kalemleri ve kameralarıyla savundukları için Filistinli gazetecileri hedef alıyor." dedi.

Nizal, İsrail'in tutukluları, maneviyatlarını kırmak ve boyun eğdirmek için zorlu koşullarda alıkoyduğunu söyledi.

Tutukluluğunun 10 ay sürdüğünü belirten Nizal, "Bu süre zarfında gazetecilik mesleğim ve gazetecilerin haklarını koruma alanındaki faaliyetlerimle ilgili olarak pek çok defa sorguya alındım. 13 defa duruşmaya çıktım fakat aleyhimde hiçbir suçlamada bulunulmadı." diye konuştu.

İsrail yönetimi, Ömer Nizal'ı 23 Nisan 2016'da Batı Şeria ile Ürdün arasındaki El-Kerame Sınır Kapısı'nda gözaltına alarak Kudüs yakınındaki Gush Etzion Cezaevi'ne nakletmiş, hakkında çıkardığı 4 aylık idari tutukluluk kararını ise daha sonra 6 ay uzatmıştı.

Filistin Gazeteciler Sendikasına göre, İsrail hapishanelerinde 27 gazeteci tutuklu bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

 

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